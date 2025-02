Iñaki Martín: «He visto a gente de más de 30 años llorando de rabia y de impotencia»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 28 de febrero 2025, 12:22 Comenta Compartir

Hasta hace un año no había partidos imposibles para el Real Valladolid Baloncesto, un escenario que siempre dejaba una puerta abierta siquiera a la sorpresa y que ahora ha cambiado de la noche a la mañana. La realidad es hoy tan tozuda que pensar en ganar a seis de los siete primeros de la liga es utópico. Lo fue hace un mes en Santiago (Obradoiro), también hace tres semanas (Real Betis), hace dos (Estudiantes), y lo vuelve a ser este domingo (19:00 horas) con el Fuenlabrada como rival.

Los datos, también la tendencia negativa que persigue al UEMC desde el primer día del curso, son concluyentes. El Fuenlabrada de Toni Ten solo ha dejado escapar una victoria en su pista (vs San Pablo Burgos), dos más a domicilio (Estudiantes y Palencia), y en cifras globales es de los grandes que menos puntos recibe por encuentro (73).

«Fuenlabrada es un plantel absolutamente bien armado, con gente interior que puede hacerte daño en posiciones interiores pero también abriéndose al tiro, con un base como Westerman con experiencia en ACB,... Así que si queremos competir, tenemos que imprimir mucho ritmo de ataque. Sabemos que tienen muchos puntos en las manos, como Tizona y con Tizona nos llegamos a poner siete arriba. Es un equipo muy potente, muy completo y si tienes esas desconexiones que tenemos va a ser imposible», apunta Iñaki Martín, satisfecho con la respuesta de los suyos en el día a día aunque consciente a su vez de que, llegado el partido, no da para sumar victorias. «Mis sensaciones son que el equipo está con mucho hambre de hacerlo bien en los partidos. Compitiendo a tope en cada entrenamiento, seguimos en esa buena línea de entrenos pero en los partidos nos cuesta. Hay actitud y ganas para dar un cambio de ritmo en defensa, lo están entendiendo muy bien. Estoy muy contento con el esfuerzo que se está haciendo. Pero debemos mejorar en decisiones en los partidos», analiza el técnico del UEMC, confirmando que muchos de sus jugadores están al límite en lo físico.

«Hay que hacer mucha autocrítica para ver en que podemos ayudarles a rendir al máximo. Manchón por ejemplo, va al 120% en todo lo que hace, a nivel defensivo es junto a Puidet el que va más físico,... pero si le estamos metiendo más responsabilidades. Y como él a otros jugadores como Shemar (Wilson) o Vucetic. Van al máximo a nivel físico, y hay varios jugadores que se han tenido que infiltrar a un alto nivel, no situaciones esporádicas. A nivel de energía no les puedo pedir más», apuntando que tras la última derrota vio escenas atípicas. «He visto gente de más de treinta años llorando de rabia y de impotencia. De querer dar más a la afición que tenemos. Todos nos estamos jugando mucho y es algo conjunto, nos tenemos que ayudar todos y ponernos las pilas todos», admite, apuntando que la respuesta de lo suyos en el día a día es «lo que me da fuerzas» para mantener el optimismo.

Debido a los problemas físicos que está detectando y a las malas decisiones que se toman en momentos críticos de los partidos, el club ha modificado su hoja de ruta y ahora busca otro exterior en el mercado. «Si viene un exterior va a ser un manejador, un base generador para tener en el campo siempre dos focos que me puedan manejar la pelota y generar para el resto. Últimamente intento que estén dos a la vez y con todo nos cuesta en la toma de decisiones», confirma, antes de definir el tipo de jugador que quiere incorporar. «Me gusta tener a dos en el campo, así que puede ser un 'uno' puro, un 2-3 o un 'combo'», explica, sin cerrarse a otras opciones. «Los primero es la solvencia económica del club. Hemos tenidos dos opciones, uno al que han puesto más sobre la mesa y se ha ido a otro equipo de los de arriba, y otro [Lucas N'Guessan] que ya sabéis donde ha ido (Guipúzcoa). Estamos mirando tanto a un lado como a otro porque a los exteriores no les puedo pedir más. Sí a los interiores, y si se cruza un '5',...», reconoce.

Escenario del fútbol

Por último, al técnico se le ha preguntado si la delicada situación que atraviesa el club de fútbol de la ciudad influye en el día a día del equipo. «Para nada, ni conozco a nadie. De oídas sí, pero a mi no me han presentado a nadie. Ojalá les vaya bien, porque es el equipo de mi ciudad, quiero que nos mantengamos en Primera División, pero en nuestro trabajo no nos afecta. Otra cosa puede ser a nivel institucional», concluye Iñaki Martín.