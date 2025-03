El UEMC incorpora al polivalente Samkelo Cele hasta final de temporada

El Norte Valladolid Miércoles, 5 de marzo 2025, 11:49 Comenta Compartir

El polivalente Samkelo Cele es el nuevo jugador del UMC Real Valladolid Baloncesto hasta final de temporada. El club ha anunciado el acuerdo con el exterior sudafricano, un jugador que puede ocupar todas las posiciones del perímetro, intenso, agresivo en defensa y con condiciones físicas y técnicas para atacar el aro y generar para los demás. Con experiencia en la NBA Summer League (New York Knicks, verano de 2024) e internacional con Sudáfrica, Samkelo aterrizará en Valladolid en los próximos días.

Samkelo 'Sam' Brian Cele (Durban, Sudáfrica,1997) es un jugador exterior polivalente, poderoso físicamente y capaz de jugar en las tres posiciones del perímetro e incluso de defender al cuatro. Su potencia le otorga capacidad para atacar la canasta con bote, generar para los demás en el uno contra uno y defender en distintos puestos. La intensidad y la agresividad son dos características que definen muy bien al nuevo fichaje del UEMC, incorporación adelantada por el periodista especializado Chema de Lucas cuyo perfil que buscaba el club, y que adelantó El Norte en fechas pasadas.

Nacido en Durban, Sudáfrica, comenzó a formarse en su ciudad natal en edades de instituto. Desde muy joven destacó y voló a Estados Unidos para continuar su formación en Charlotte y, posteriormente, en un campus de Serbia. Con tan solo 17 años debutó ya a un nivel profesional con los KwaZulu Mains, un equipo puntero de la liga sudafricana, la BNL.

Samkelo Cele regresó a Estados Unidos para iniciar su etapa universitaria y formación en la NCAA norteamericana. Esta la completó en varias facultades distintas: Northeastern Oklahoma A&M College durante sus dos primeros años, Southern University en el siguiente y Marist College en el último. Su carrera académica la completó en la University of Science and Arts de Oklahoma (NAIA) y ahí fue incluido en el tercer quinteto ideal de la temporada (All-American third-team selection) con un promedio de 20,8 puntos (52,8% en tiros de campo y 41,3% en triples) y 5,2 rebotes por partido.

La temporada 2022-23 fue la primera como profesional para Samkelo Cele, quien regresó a su país para disputarla con los Tigres de Ciudad del Cabo. Y de nuevo volvió a dejar una buena muestra de su potencial. El nuevo jugador del UEMC fue incluido en el Quinteto Defensivo del Año (BAL All-Defensive Team) y completó el curso con una media de 13 puntos, 5,3 rebotes, 3 asistencias y 2,5 recuperaciones por partido.

De hecho, su temporada fue tal, que se ganó la admiración de una leyenda como Dwayne Wade, puesto que coincidió con su hijo Zaire en el equipo y siguió el devenir del curso. Para los Tigres el curso concluyó en cuartos de final de la lucha por el título de liga.

Samkelo Cele dio un salto en la campaña 2023-24 y continuó brillando en Ciudad del Cabo. Sus guarismos crecieron hasta los 20,2 tantos (segundo máximo anotador de la liga) y 2,4 recuperaciones por partido (el tercero que más de la competición). Su rendimiento sobresaliente le valió para ser incluido en el Quinteto del Año (All-BAL First Team) y convertirse en el primer sudafricano en formar parte del galardón, y también nombrado miembro del mejor cinco defensivo de la competición (BAL All-Defensive). Ese mismo año debutó con la selección nacional de Sudáfrica y su desempeño general también llegó hasta la NBA.

Ese mismo verano, después de llegar de una sesión de entrenamiento particular, Sam recibió la llamada de los New York Knicks para participar en la NBA Summer League del pasado verano. Con el mítico equipo de la Gran Manzana disputó tres encuentros (Hawks, Nets y Hornets), firmando una gran actuación en uno de ellos con 11 puntos en 18 minutos de juego y victoria incluida ante los de Atlanta.

Tras su positivo paso por la NBA, Samkelo Cele firma en agosto por el Dynamo de Burundi para disputar los playoffs de la Viva Basketball League y consigue el subcampeonato tras caer en el séptimo y decisivo choque de las finales. Meses después aterriza en Omán para jugar con el AL Bashaer Club, equipo con el que ha militado la presente temporada.

Un gran jugador que viene a por todas»

Buen conocedor del baloncesto africano y del jugador, Iñaki Martín habla sobre lo que espera de Samkelo Cele y lo que puede aportar al equipo: «Es un jugador que evidentemente lo conozco de la BAL africana, de la Champions League africana, cogida en estas últimas temporadas por la NBA. También es un jugador que, incluso estando en esta temporada en el Casademont Zaragoza, también lo estuve viendo porque es un jugador interesante para seguir en un futuro, pero que yo creo que en la Primera FEB puede ser de los jugadores más importantes que pueda haber. Es un jugador que en esas competiciones ha demostrado su versatilidad, ha jugado de uno, de dos, de tres, es verdad que por fisicalidad no ha podido jugar de cuatro, pero con el físico que tiene podría incluso jugar de cuatro abierto en determinadas situaciones. Es un jugador muy polivalente que lo ha demostrado y que incluso en esas ligas, en la 2022-23 que yo estoy con el equipo de Urunani de Burundi, él está con Sudáfrica y hace una grandísima BAL», valora Iñaki Martín

«Es un jugador que está en crecimiento, que quería dar el paso a venir con nosotros a que se le viera en Europa, porque yo creo que está preparado para unas grandes ligas y para unas buenas ligas. Dentro del equipo yo lo que quería era tener más manejadores que no generadores. Un generador para mí es un base, Samkelo lo puede hacer, pero no es para lo que se le trae. Se le trae para tener más peligro con el balón en sus manos, para dar respiro a Mike Torres en el sentido de crear ofensivamente. Y el equipo básicamente de roles, bueno, es verdad que vamos a desplazar a Juan un poquito a jugar más interior, pero sigo pensando lo mismo. Samkelo te da esa versatilidad de ser tan bueno en defensa y en ataque que puedes hacer perfectamente muchos encajes. Y al ser tan polivalente y tan físico que puede incluso jugar en unas posiciones como la de uno, dos y tres, pues yo creo que nos va a dar muchas posibilidades y muy buenas de hacer una estructura de juego adaptable con diferentes quintetos», añade el técnico del UEMC.

«Entonces, bueno, yo creo que es un gran fichaje, es un chico que viene a por todas, viene a mostrarse, es un jugador con hambre, que era lo que queríamos, es un jugador que cubre varias posiciones y es un jugador que ha dejado de ganar mucho dinero, pero mucho dinero en estas ligas. De hecho, estaba haciendo ahora la liga de Omán, lógicamente allí se maneja mucho dinero, y él ha dejado de ganar mucho dinero con este tipo de equipos que juegan la BAL africana, que son los mejores de África, para venir con nosotros. Ha confiado en este caso en mí porque tanto su agencia como él me conocen y lo han visto necesario y el club, por la parte de Pepe Catalina, les ha mostrado una confianza que yo creo que a ellos les ha convencido. Y bueno, ahora que les deseo toda la suerte del mundo porque su suerte será la nuestra. La verdad es que nos tiene que ayudar en muchas cosas», concluye Iñaki Martín.