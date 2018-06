Baloncesto La proeza de Iñaki Martín en Azores Iñaki Martín. / R. Jiménez El técnico cogió al Lusitania portugués a una derrota del descenso y logró clasificarlo para el 'play-off' V. BORDA Valladolid Martes, 12 junio 2018, 08:46

Amenazaba tormenta en el SC Lusitania, equipo de 'basket' de la primera división portuguesa de la localidad de Angra do Heroísmo, en la isla de Terceira, en plenas Azores. Una sola victoria les separaba del descenso. La directiva lusa decidió que era el momento de dar un golpe de timón para intentar esquivar el fuerte aguacero que se oteaba en el horizonte. La solución, fichar un nuevo entrenador. Y el elegido fue Iñaki Martín, uno de los técnicos de Valladolid que se tiene que buscar la vida fuera de nuestras fronteras. Llegó, vio y convenció. Se convirtió en el anticiclón de las Azores, en la persona que alejó los negros nubarrones que amenazaban con descargar sobre el club. Llevó al equipo isleño hasta el 'play-off', una hazaña que ni los más optimistas soñaban. Tan bien lo ha hecho que la entidad azoriana le ha ofrecido la opción de renovar. Ahora, la pelota está en su tejado mientras ultima la participación de la selección masculina de Mozambique en una nueva ventana FIBA.

Iñaki Martín llega a la isla de Terceira en la segunda semana de enero. El club le explica la situación del primer equipo, que se encuentra un triunfo por encima del descenso. «Son muy claros. No podemos descender y tenemos que quedar por delante de Terceira, el otro equipo de la isla, pues está en juego una subvención de 120.000 euros del Gobierno de las Azores que se llevará el equipo que quede por delante en la clasificación. No me hablan para nada de entrar en el 'play-off'. Les digo que el objetivo es complicado, pues Terceira está a cuatro victorias y que por qué no pensar en el 'play-off' que está a cinco triunfos. Creyeron que estaba loco», comenta el extécnico del Ciudad de Valladolid.

Reconoce que en el Lusitania estaban «obsesionados» con superar en la tabla a su rival azoriano. «Eso provocó que no se disfrutasen las victorias que conseguíamos. Por ejemplo, cuando ganamos en la pista del Vitoria de Guimaraes a la semana de llegar yo a la isla», indica.

El club luso le dio potestad para cortar jugadores sin salirse del presupuesto. Y cambia dos americanos y dos portugueses. En lo que resta de primera fase se dedica a encajar las nuevas piezas con vistas a la segunda etapa. El equipo mejora en defensa. Pasa de encajar casi 95 puntos a promediar 84. La cosa comienza a carburar.

Ocho triunfos en diez partidos

En la segunda fase, el Lusitania queda encuadrado en el Grupo B, donde están los equipos clasificados de los puestos séptimo al duodécimo. Los dos primeros jugarán con los seis del Grupo A, que ya están clasificados para el 'play-off'. Son diez partidos y el cuadro entrenado por Martín logra ocho victorias. Se clasifica como segundo del citado Grupo B empatado a triunfos con el primero y el tercero. Además, la subvención va a parar a las arcas de su club. Misión cumplida con el extra de clasificarse para un 'play-off' que nadie esperaba. Tanto es así que la entidad azoriana tuvo que ponerse manos a la obra para poder disponer de pista de entrenamiento y juego, algo que no estaba para nada previsto una vez acabada la segunda fase.

En la penúltima jornada derrotó a Galitos Barreiro de ocho puntos. En la ultima necesitaba vencer de 15 puntos a Ovarense, y lo hizo de 19. Ambas victorias a domicilio. Y es que el Lusitania ha sido el cuarto mejor equipo de la competición lusa como visitante.

De ahí que el SCLusitania haya ofrecido a Iñaki Martín una más que merecida renovación. De momento, el técnico descansa con los suyos en Valladolid. Hay opciones en el mercado español y prefiere esperar para acertar en su decisión. Pero este entrenador vallisoletano no para. En próximas fechas volverá a coger las riendas de la selección masculina absoluta de Mozambique para una nueva ventana FIBA, que tendrá lugar en Dakar. La misma se celebrará del 29 de junio al 1 de julio. En la anterior ventana, el equipo mozambiqueño ganó a Costa de Marfil y República Centroafricana, y cerca estuvo de hacerlo a Senegal. Otra prueba más de que ha sido un buen año para Iñaki Martín.