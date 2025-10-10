El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un colegiado adscrito a la Federecación, durante un encuentro de caractér autonómico. FBCYL
Baloncesto

Coto a la violencia en el baloncesto: protección a menores, multas a padres y suspensión de partidos

La Federación regional aprueba un protocolo para frenar una corriente contra los árbitros: «Hay un problemón que no existía en nuestro deporte hace 15 años»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:35

Comenta

«Tenemos un problemón... y va a la alza». Son las palabras que resumen el sentir del baloncesto de Castilla y León. «Hace quince años ... no existía, y ahora hay agresiones verbales a los árbitros todas las semanas», analiza el director general de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, José Alberto Martín.

