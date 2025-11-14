El UEMC busca la sexta victoria consecutiva en Ponferrada

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

Debido al estado del polideportivo Pisuerga, el UEMC afrontará tres jornadas a domicilio. La primera la saldó con triunfo en Gijón, y la segunda le lleva este domingo hasta Ponferrada (18:15 horas), donde defenderá su liderato y condición de invicto ante un rival que presenta un balance de 4 victorias y 2 derrotas.

El equipo de Barrio buscará su sexto triunfo consecutivo sin el concurso del tunecino Fares Ochi, que realiza trabajo al margen del grupo debido a una fractura en el pie y al que no se espera hasta el mes de diciembre. Pau Carreño, sin minutos desde su lesión en el hombro, vuelve a entrar en la convocatoria.

El partido tiene un precedente reciente, ya que ambos se midieron en Pisuerga en Copa España, con victoria blanquivioleta gracias a una canasta de Pau Isern sobre la bocina (84-82). Por su parte, el técnico David Barrio destacó las fortalezas del Clínica Ponferrada SDP. «El partido de Copa fue una muestra del estilo de ambos equipos. Yo creo que hemos evolucionado, hemos cambiado jugadores. Ellos aquí tuvieron la desgracia de la lesión de Marc Peñarroya. Han fichado a uno de los mejores anotadores de la liga para suplirle. Está desde hace cuatro jornadas con ellos, Bergens. Bueno, yo creo que es un equipo que sus señas de identidad sí que están bien marcadas, que va a jugar a un ritmo muy alto, con muchas posesiones. En ese sentido sí que se parece un poco la propuesta a la nuestra. Creo que somos dos equipos de los que jugamos con mayor número de posesiones, más tiros a canasta hacemos y más puntos anotados llevamos. Y aunque ellos han evolucionado igual que nosotros desde el partido de Copa, creo que el estilo será bastante similar», sostiene.