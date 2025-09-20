El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pau Isern celebra su tiro ganador con Jacob Hanna. Carlos Espeso
CB Ciudad de Valladolid

La primera victoria del UEMC del curso abre los ojos a Pisuerga

Un tiro sobre la bocina de Pau Isern decanta la balanza en el estreno oficial del equipo de Barrio ante su afición, que empieza en descubrir la nueva realidad del baloncesto en Valladolid

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:40

Que hay baloncesto más allá de la Liga Endesa hacía tiempo que se había asimilado en Pisuerga, que ahora también sabe que lo hay más ... allá de la Primera FEB, antes LEB Oro. Y es que la primera toma de contacto oficial con la Segunda FEB se hizo difícil de digerir, por momentos se llegó a atragantar, y durante muchos minutos resultó una bofetada de realidad para muchos de los aficionados que se dieron cita para presenciar la segunda jornada de Copa España entre el UEMC y Ponferrada. Ninguno de los dos equipos tuvo la culpa, simplemente que el cambio de chip se va a hacer duro de sobrellevar este año en la grada.

