David Barrio, en la rueda de prensa de este viernes. Juan J. López
Baloncesto

«Que la Cultural Leonesa venga y vea cómo estamos entrenando con las goteras»

El técnico del UEMC Valladolid, David Barrio, resta importancia a que los leoneses pidan que les den por ganado el partido aplazado por el agua en la pista

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:52

El técnico del UEMC Valladolid, David Barrio, valoró este viernes la última polémica relacionada con el encuentro aplazado entre su equipo y la Cultural y ... Deportiva Leonesa el pasado 1 de noviembre.

