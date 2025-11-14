«Que la Cultural Leonesa venga y vea cómo estamos entrenando con las goteras»

El técnico del UEMC Valladolid, David Barrio, valoró este viernes la última polémica relacionada con el encuentro aplazado entre su equipo y la Cultural y ... Deportiva Leonesa el pasado 1 de noviembre.

El club leonés ha pedido un recurso para que el partido se les de por ganado ante «la sorpresa» de la entidad vallisoletana y el propio cuerpo técnico pucelano. «Sí, tenemos una muy buena relación con sus entrenadores... Y pensé que entre los clubes también la había», resumió el preparador del UEMC, que no quiso juzgar la iniciativa leonesa, más allá de indicar que «están en su papel».

La suspensión del partido debido a las goteras del Polideportivo Pisuerga, en un primer momento dibujó el escenario de buscar un fecha alternativa para disputar el choque. Sin embargo, en las últimas horas, el club leonés ha solicitado que se le de el partido por ganado, al entender que el CBC Valladolid conocía la situación, y no puso remedio.

«Si piensan que hemos actuado de mala fe... Que vengan y vean cómo estamos entrenando con las goteras», defiende Barrio, que admitió que esta misma semana llevan ejercitándose «tres días muy mal» por la lluvia y las goteras que provoca tanto en la pista central de Pisuerga como en el frontón.

«Ellos están jugando su papel, y es hasta lógico. Ellos se tienen que agarrarse si hay un resquicio a que se lo den por ganado... Van a intentarlo», añadió el preparador morado, que sí indicó que «no hay ningún precedente, ni casos. Si hay motivos justificables, el partido se ha repetido... Ellos tienen entre comillas sus argumentos, obviamente no estamos de acuerdo», concluyó.