Carramimbre Valladolid, el coco del Palencia Baloncesto en pretemporada

Han pasado pocos días desde el estreno en pretemporada del Chocolates Trapa en casa, pero la afición morada tenía ganas de volver a ver a su equipo en el Pabellón Municipal. La cita era atractiva, Copa de Castilla y León y delante uno de los rivales a batir esta temporada, el Carramimbre Valladolid. El conjunto de Hugo López se hizo con un partido que dominó desde el principio, sorprendentemente rodado a estas alturas, fuerte en la pintura y con puntos en el perímetro. Finalmente estarán en la final frente a todo un ACB como el San Pablo Burgos, el miércoles a las 21:00 horas en el Pabellón Municipal.

78 Palencia Baloncesto Travis Bader (8), Kevin Larsen (2), Kacinas (10), Dani Rodríguez (5), Simas Jasaitis (16) -quinteto inicial- Álvaro Reyes (-), Paul Jorgensen (15), Isaac Herrero (-), Jaime Pradilla (15), Lucas Antúnez (3), Jordi Grimau (4). 91 Carramimbre Valladolid Toms Lemainis (19), Niksha Federico (2), Seydou Aboubacar (5), Sergio de la Fuente (6), Frank Bartley (16) -quinteto inicial- Kimbal Mackenzie (12), Mike Torres (10), David Fernández (-),Daniel Astilleros (9), Thomas Granado (6), Jubril Adekoya(6). parciales: 23-24; 13-20; 22-24; 20-23 árbitros: Sánchez, Estévez y del Val. INcidencias: Pabellón Municipal, partido de semifinales de la Copa de Castilla y León. Alrededor de 1.500 personas aproximadamente.

El público palentino no pudo repetir las sensaciones vividas en el último partido frente a Ourense, en un encuentro entre dos equipos que volverán a enfrentarse en al menos dos ocasiones más esta temporada. Los vallisoletanos destilaron dosis de calidad en el parqué del pabellón, aunque el Chocolates Trapa sigue sufriendo demasiado la espera del pívot que necesitan. El Carramimbre por su parte llegaba al partido invicto durante esta pretemporada, en la que ya jugó con el conjunto palentino, derrotando a los morados en Cigales.

Pero los de Carles Marco han ido de menos a más en esta pretemporada y aunque no dejen de ser partidos amistosos, el encuentro arrancó con varias imprecisiones y pérdidas de balón en ambos equipos. A los pocos segundos del arranque sorprendió Kacinas con un tiro desde la línea de 6,75, que aventajó a los palentinos en el electrónico. Los morados parecían no tener rival en los primeros dos minutos del partido hasta que Leimanis (el mejor del partido), recortó distancias con otro triple para el conjunto vallisoletano y otro de Daniel Astilleros, que acercó en el electrónico a los visitantes. Los palentinos no se acongojaron y siguieron intentándolo con los tiros de tres gracias a Jasaitis y Dani Rodríguez que demostraban calidad sobre el parqué (62,5% de acierto en los triples durante el primer cuarto). Pese a la ventaja inicial de los palentinos el primer cuarto estuvo muy igualado, excepto en los compases finales en los que los errores de los morados a la hora de encestar, sirvieron para que los pucelanos se fuesen arriba en el marcador gracias al espectacular juego en la pintura de Jubril Adekoya. Un triple al final del cuarto de Lucas Antúnez, que se lo va a poner complicado a Niang esta temporada, acercó al Chocolates Trapa al marcador que iba dominando el Carramimbre (23-24).

El comienzo del segundo cuarto fue más de lo mismo con una clara igualdad entre los dos equipos y errores a la hora de anotar los tiros más fáciles por parte del Chocolates Trapa. Los palentinos no podían con la férrea defensa vallisoletana y la buena suerte con los triples que se dio en el primer cuarto no se dio en el segundo (tan solo 33,3% de acierto). El Chocolates Trapa sufría, pero los vallisoletanos no se aprovecharon para aumentar el marcador a su favor. La presión alta que se vio en el partido frente Ourense pasó desapercibida en los dos primeros cuartos frente al Carramimbre.

La combinación de pases entre jugadores como Lemainis y Sergio de la Fuente o las canastas del alero norteamericano Frank Bartley, lograron desquiciar al Palencia Baloncesto, que a falta de un minuto y medio para el descanso encajaba once puntos por debajo (31-42), máxima ventaja para el Carramimbre Valladolid hasta ese momento. Los de Carles Marco recortaron diferencias gracias a un espectacular triple de Jasaitis y se fueron al descanso con 36-44, y mucho trabajo por hacer en el segundo tiempo.

Un triple de Grimau, otro de Jorgensen, y un rebote anotado por Pradilla, ilusionaron a los aficionados durante los primeros minutos del segundo tiempo (44-46). La frescura de Pradilla y Jorgensen sobre el parqué y la experiencia de Jasaitis, ayudaron a los locales en sus mejores minutos del partido. Pero poco iba a durar la alegría en el equipo porque un triple de Astilleros volvió a meter a los pucelanos en las semifinales. El Chocolates Trapa volvió a errar en los rebotes defensivos. 58-68 al final del cuarto.

El inicio del último y definitivo cuarto sirvió para que el Chocolates Trapa se cargase de faltas al comienzo. Dos bombas de Simas Jasaitis desde la línea de 6,75 recortaron diferencias, pero Frank Bartley hizo lo propio para que el Carramimbre volviese a estar en +10 (64-74). El espectacular nivel de Seydou Aboubacar en los rebotes defensivos noqueó a los palentinos a cuatro minutos para el final (70-83). Kimbal Mckenzie terminó de arruinar la jornada a los morados con un triple minutos después, que alejaba el sueño de disputar la final. Merecida victoria para el Carramimbre (78-91), que se enfrentará al San Pablo Burgos el próximo miércoles en Palencia.

Tras el encuentro Carles Marco señaló que el equipo había jugado mal, «sobre todo en los balances defensivos como nos ocurrió con Ourense. Hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos ha servido para saber qué hay que jugar duro en defensa para poder competir con Carramimbre, que va a iniciar la temporada de manera excelente», concluyó el técnico al que solo le queda una prueba frente al Real Canoe el próximo sábado.