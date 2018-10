La garantía de una alimentación que mima la salud Tierra de Sabor Saludable certifica que un alimento es sano o que contiene al menos un nutriente beneficioso EL NORTE Valladolid Domingo, 21 octubre 2018, 18:19

El sello Tierra de Sabor Saludable certifica que un alimento es sano o al menos contiene un nutriente beneficioso para la salud. Los consumidores podrán reconocer los productos o alimentos que favorecen una alimentación cardioprotectora cuando vean en su correspondiente etiqueta el denominada 'corazón azul', acompañado por el logo de Tierra de Sabor, la marca de garantía que permite identificar los productos agroalimentarios de calidad diferenciada, producidos, elaborados y/o transformados en Castilla y León.

Tierra de Sabor Saludable ampara, no sólo los alimentos naturales que posean al menos un nutriente cuyo efecto en la salud haya sido reconocido científicamente, sino también los elaborados, después de realizar un análisis de su composición, de seguir un control de calidad y de alcanzar el compromiso de no modificar su contenido. En el etiquetado de esos productos aparecerán las cantidades recomendadas para que su consumo no deje de ser sano.

Pueden obtener el sello 'saludable' aquellos alimentos con bajo contenido de grasas saturadas o alto contenido de grasas monoinsaturadas, asociados tradicionalmente a la denominada dieta mediterránea porque ha quedado demostrado su efecto protector a nivel cardiovascular, no solamente por los componentes de la misma y las interacciones entre ellos, sino por el estilo de vida activo que incorpora.

Grasas

Un alimento posee un bajo contenido de grasas saturadas si la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans no supera los 1,5g/100g para los productos sólidos y a 0,75g/100 ml para los líquidos. En cualquier caso, la suma de todos los ácidos grasos no deberá aportar más del 10% del valor energético. Y solamente podrá decirse que un alimento posee un alto contenido de grasas monoinsaturadas si al menos un 45% de los ácidos grados presentes en el producto proceden de grasas monoinsaturadas y éstas aportan más del 20% del valor energético del producto.

Solicitud

Aquellos productos agroalimentarios de Castilla y León que deseen solicitar la mención de Tierra de Sabor Saludable deberán presentar unas declaraciones nutricionales autorizadas y las condiciones de uso, así como un contenido mínimo de la memoria que debe acompañar a la solicitud y que incluye: composición nutricional del producto, un análisis físico-químico realizado por un laboratorio externo autorizado, que demuestre su composición, y un boceto de etiqueta en el que figure una declaración de las propiedades saludables, la cantidad de alimento y patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico, las personas –si fuera el caso– que deberían evitar su consumo y una advertencia adecuada en relación con los productos que puedan suponer un riesgo si se consume en exceso.

Si tomamos como ejemplo las judías blancas secas, éstas tienen 0,53g/100g de ácidos grasos saturados totales y en su composición energética sólo un 6% procede de la grasa total. En principio, cumple los condicionantes. Además, disponen de un nutriente, el potasio, que permite realizar una declaración de propiedades saludables. A su vez, este componente contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal. Por último, las judías blancas tienen 1.337 mg de potasio/100 g de producto –el valor de referencia es de 2.000 mg/100 g–. Por tanto, cumpliría las condiciones para pedir el sello.

Recetario

Tierra de Sabor Saludable incorpora un recetario que profundiza en la importancia de la alimentación como base principal de una buena salud. El encargado de elaborarlo, siempre partiendo de los productos Tierra de Sabor, ha sido el cocinero Jesús Ramiro Pastor, con la supervisión de los expertos nutricionistas de Hospital Universitario Río Hortega Luis Cuéllar Olmedo –médico especialista y jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición– y Gloria Cabezas García –supervisora de la Unidad de Endocrinología y Nutrición–. Ese recetario de comida saludable, consistente en una veintena de menús –con entrante, segundo plato y postre– puede consultarse en: http://tierradesabor.es/Cocinaysalud/recetas_TDS_Saludable

El objetivo final es que ese recetario pueda aplicarse en los colegios, y por ello la Junta de Castilla y León trabaja con las empresas de catering y expertos en nutrición para que los niños tengan la posibilidad de disfrutar de menús saludables, elaborados con productos Tierra de Sabor. En un futuro, también podrán incluirse en residencias de ancianos y en hospitales.