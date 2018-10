España, séptimo país de la UE que más comida desperdicia Lanzan la campaña #LaComidaNoSeTira para tratar de reducir los casi ocho millones de alimentos que se tiran al año EL NORTE Valladolid Miércoles, 24 octubre 2018, 14:39

España se encuentra en la séptima posición del ranking de países que más comida desperdician de la Unión Europea. En total, más de 7,7 millones de toneladas se tiran a la basura cada año, según datos de la FAO.

Es por ello que la firma Too Good To Go lanza la campaña #LaComidaNoSeTira para concienciar de que la comida producida tiene que ser igual a la consumida.

Según datos de la FAO, un total de 821 millones de personas pasaron hambre en 2017 . Con la cuarta parte de lo que se desperdicia y se tira hoy en el mundo, se podría resolver el problema del hambre. El movimiento Too Good To Go es además una plataforma con un alto componente social y un alto grado de compromiso con su entorno y los más desfavorecidos.

Y es por eso que directamente desde la app, se ofrece la posibilidad de que cualquier usuario que lo desee pueda hacer una donación económica a la ONG Acción contra el Hambre, fundación que trabaja en casi 50 países para combatir la desnutrición infantil con proyectos que atajan las causas y consecuencias del hambre.