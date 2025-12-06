Berberechos, hierro y yodo

Con el nombre de berberecho se conoce a un molusco (Cerastoderma edule). Sus valvas son semiesféricas y abombadas, y tiene un tamaño de 3-4 ... cm de longitud. Es un molusco muy ubicuo, distribuyéndose en el Atlántico, Mediterráneo, Mar Negro, Caspio y costa noroeste de África. Se localizan en la arena y el fango o en la desembocadura de los ríos. En España se extrae casi el 90% en Galicia.

En nuestra dieta lo podemos consumir en fresco o en conserva. Lo más característico es su sabor, muy especial y aromático. Los berberechos son unos moluscos con un bajo contenido en grasa, con 0,5 g por 100 g, e intermedio de proteínas con 10 gramos. La cantidad de colesterol que contiene es baja en comparación con otros moluscos y mariscos. Las grasas son sobre todo ácidos grasos omega-3 y el aporte calórico total es bajo, menos de 50 calorías por 100 gramos.

De su contenido de minerales destaca el calcio, hierro, yodo, potasio, fósforo y selenio, aunque lo más llamativo es el aporte de yodo, porque con una ración se puede alcanzar hasta tres cuartas partes de las necesidades diarias. El aporte de hierro es enorme, con 24 mg, en un orden de tres veces más que muchas carnes rojas. En relación al contenido de vitaminas destacan, dentro de las hidrosolubles, la niacina; y, en el grupo de las liposolubles, la vitamina A.

En resumen, los berberechos aportan importantes cantidades de hierro y yodo, con muy poco aporte de calorías.