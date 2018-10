Entre 130 y 140 sumilleres españoles se darán cita el próximo lunes en el castillo de Peñafiel Cata durante las II Jornadas Técnicas Internacionales de Sumillería celebradas en el Castillo de peñafiel. / EL NORTE Las III Jornadas Técnicas Internacionales de Sumillería de Castilla y León persiguen la formación continua de los profesionales del sector EL NORTE Valladolid Viernes, 12 octubre 2018, 14:34

El Museo Provincial del Vino ubicado en el castillo de Peñafiel alberga el próximo lunes, 15 de octubre, las III Jornadas Técnicas Internacionales de Sumillería de Castilla y León. Unas jornadas que contarán un año más con gran número de sumilleres de toda España. Se darán cita entre 130 y 140 sumilleres de toda España, habrá 30 ponentes y se catarán unos 50 vinos en cinco ponencias. Las jornadas se cerrarán con un cata internacional de vinos de Alsacia, dirigida por Guillermo Cruz Alcubierre (sumiller del restaurante Mugaritz).

A iniciativa de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, con sede en el Museo Provincial del Vino, se convertirá en el punto de encuentro de gran número de sumilleres de toda España que participarán en las III Jornadas Técnicas Internacionales de Sumillería, una propuesta enfocada a la formación continua de los profesionales de la sumillería, así como a la difusión de la calidad de los vinos de la región.

Durante todo este lunes, los asistentes van a participar en distintas catas dirigidas por enólogos, sumilleres y otros expertos en el mundo del vino, que les permitirá probar vinos de diferentes denominaciones de origen, portugueses, ecológicos y vermuts.

La tercera edición, como en el caso de sus predecesoras, ha colgado el cartel de completo, superándose ampliamente las inscripciones disponibles, y teniendo la organización que habilitar una lista de espera ante la gran demanda.

Las Jornadas cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla y León, así como con el patrocinio de la Denominación de Origen Rueda, Denominación de Origen Cava, Bodegas Familiares Matarromera, Abadía de Retuerta y La Real del Duero.

Cata de sumilleres españoles celebradas en el Castillo de peñafiel.

Programa

Las jornadas serán inauguradas en el Castillo de Peñafiel (Valladolid), a las 9:30 horas, por el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, y el presidente de la UAES y de la Ascyl, Pablo Martín Martín.

Un cuarto de hora más tarde, dará comienzo la Cata Vertical de Bodega Abadía Retuerta (Sardón de Duero, Valladolid), impartida por Álvaro Pérez, director de la Academia Terruño de Abadía Retuerta, y Henar Cano, Wine Ambassador de Abadía Retuerta. Se catarán los siguientes vinos: Blanco Le Domaine 2017, WMC GN 2016 (Garnacha) Colección del Enólogo, WMC GR 2015 (Graciano) Colección del Enólogo, Pago Garduña 2013 Doble Magnum, Pago Valdebellón 2009, Doble Mágnum, Pago Negralada 2002 y PV 2015 Petit Verdot.

A las 11:15 horas, tendrá lugar la Cata de vermut de Castilla y León, dirigida por Justo Pablo Barbero, sumiller y Premio Excelencia en el Bar Master Reserve 2015. Cada bodeguero esplicará su vermut.

De degustarán Biermú Blanco de Bodegas Prada a Tope (Cacabelos, León). José Manuel Ferreira.

El Hilo De Ariadna de Bodegas Yllera (Rueda, Valladolid). Marcos Yllera.

Garciani Añadas 2015 y Añada 2016 de Dihose (Segovia) Héctor San Juan.

Mediquín de B. Cárdaba (Valtiendas, Segovia). Roberto Veyga.

Guerra Rojo Reserva de B. Guerra (Cacabelos, León). Vicente Casas.

Hacia las 13:00 horas, será el turno para la Cata de DO Rueda 'Donde la uva Verdejo puede llegar a ser eterna', presentada por Santiago Mora, director general DO Rueda. En este caso, se catarán:

V3 Cosecha 2009 Mágnum de Bodega Menade. Richard Sanz.

Montepedroso Verdejo de las añadas 2010, 2011 y 2014 de Bodega Finca Montepedroso. Karin Nylund.

Atipyque 2013Ecológico de Bodega Verderrubí. Emilio José Pita.

Amador Díez Verdejo 2015 de Bodegas Cuatro Rayas. Roberto López.

De Alberto Dorado de Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez. Carmen San Martín.

14:30. Fin de jornada matinal.

Tras la comida, que tendrá lugar en el Mesón El Corralillo de Peñafiel, con vinos de Bodegas Familiares Matarromera (DO Ribera del Duero, DO Cigales, DO Toro y DO Rueda), habrá una presentación de dicho grupo bodeguero a los sumilleres de toda España.

A las 17:30 horas, tomará el protagonismo la DO Cava: 'Cava Premium', con una clase magistral mpartida por Francisco González (exdirector técnico DO Cava) y moderada por Damià Deàs (presidente del Institut del Cava). Se catarán:

Sumarroca - Núria Claverol Homenatge 2013, Cava Gran Reserva Brut. Ángel Romero.

Ramón Giró – Bombonetta 2012, Cava Gran Reserva Brut. Ramón Giró.

Vilarnau - Albert De Vilarnau 2011, Cava Gran Reserva Brut Nature. Eva Plazas.

Llopart - Ex-vite 2009, Cava De Paraje Calificado Brut. Xavi Nolla.

Gramona - Celler Batlle 2007, Cava De Paraje Calificado Brut. Toni Pérez.

Recaredo - Turó D'en Mota 2006, Cava De Paraje Calificado Brut Nature. Nuria Artiaga.

A las 19:30 horas, poco antes de la clausura, Guillermo Cruz Alcubierre (sumiller del restaurante Mugaritz) conducirá una cata internacional de vinos de Alsacia.

