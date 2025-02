J. Moreno Martes, 11 de febrero 2025, 16:27 Comenta Compartir

Se define como presentadora del 'Caiga quien caiga' y 'vedette'. Lorena Castell (Barcelona, 44 años) da el salto al 'prime time' de Telecinco como una de las caras principales del nuevo 'CQC' junto a Santi Millán y Pablo González Batista. En su carrera en televisión también ha conducido programas como 'Vamos a llevarnos bien' o 'Zapeando', además de trabajar en Los 40 o Europa FM, donde ha entrevistado a grandes artistas nacionales e internacionales.

-Apuntáis a los jóvenes en esta nueva etapa.

-'CQC' va a venir muy bien para saber quiénes son esas personas que nos gobiernan, porque hay mucha gente joven que no tiene ni idea. Es el típico programa que puedes ver con tus padres. Es un formato familiar que no solamente habla de política, sino que habla de cultura, que nos acerca a las alfombras rojas, que nos da una parte divertida.

-¿Echa de menos estar en la calle como reportera?

-Al final mis orígenes son también de reporterismo, y yo he hecho muchas alfombras. He hecho mucho Congreso de los Diputados desde las 7:00 horas pasando mucho frío. Entonces, hay un punto en el que sí, pero al final también es un poco la progresión de mi carrera. Estoy feliz siendo la presentadora de este programa tan mítico que he visto tantas veces con mis padres. Ahora la que lleva el traje soy yo.

-En épocas pasadas, los presentadores también salían a la calle. ¿Le gustaría hacerlo?

-Hombre, no voy a decir que sí, que luego me toman la palabra (risas). Pero si me preguntas si me gusta la calle, por supuesto que sí. Como buena reportera, siempre tienes ahí esa cosa que te mola. Yo creo que a cualquier presentador que ha pasado antes por el reporterismo, si le preguntas, te diría que una alfombra es un caramelo.

-¿Le da un poco de respeto el estar en un programa tan recordado por los espectadores?

-No es tanto la expectativa. Estamos en una televisión que está tan polarizada, que creo que hace falta algo que reparta el juego sin ningún tipo de pretensión. Lo que pretende hacer 'Caiga quien caiga' es simplemente hacer un resumen semanal de noticias, porque suele pasar que la gente está muy ocupada con sus vidas o sus trabajos, y hay muchas veces que ha pasado algo y no te has enterado.

-¿Le ha dado consejo algún antiguo presentador de 'Caiga quien caiga'?

-No me ha hecho falta a mí llamar a nadie, porque todos me han llamado, la verdad. En plan: 'Oye Lore, qué guay'... Pues mensajito de Wyoming, mensajito de Arturo, mensajito de Manel... Todos al final se han puesto muy contentos. Me han deseado muchísima suerte, y no podemos comparar lo que se hacía hace 15 años con lo que pasa ahora. Partiendo de la base que la repercusión en medios no tiene absolutamente nada que ver.

Sin entrar a juzgar

-¿A quién le pondría las gafas del 'CQC'? ¿Y a quién se las quitaría?

-En la promo del programa hacíamos que se las quitabamos al rey emérito, porque yo decía que se las íbamos a dar a todas las personas respetables del panorama actual español. Eso ya depende del criterio de cada uno. Aquí lo que mola es que no entremos a juzgar, sino que entremos a hacer un contenido que sea válido para todo el mundo y que la gente en su casa tome sus propias conclusiones.

-¿Es más difícil ahora sacar a los políticos de su zona de confort?

-Hay muchas cosas que pasan en el Congreso que lamentablemente no nos enteramos hasta que vemos un programa como este. Porque tenemos los titulares que se dan a prensa pero al final tú cuando coges a una persona y le desestabilizas un poco para que te cuente otras cosas, descubres realmente cómo es. Con preguntas mucho más banales y mucho más terrenales, de cosas ordinarias que pasan, y dices: 'Guau, ¿y esta persona es la que me está representando?'. Pues ahí, una vez más, es el público el que tiene el poder de juzgar el contenido que ve.

-¿Se considera muy mosca cojonera?

-La verdad es que no, soy una persona bastante fácil. No me importan las preguntas incómodas, porque creo que al final depende del tema que estés tratando. Y sobre todo si eres un político, si es una pregunta que te incomoda pero que interesa a la sociedad, pues tendrás que estar preparado para ello.

