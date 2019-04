8x03: 'La Larga Noche' cierra el círculo y algunas deja algunas incógnitas El capítulo más espectacular de Juego de Tronos completa algunas tramas pero deja dudas y demasiada deus ex machina M. E. GARCÍA Lunes, 29 abril 2019, 21:13

Que este 'La Larga Noche' se merece todas las alabanzas posibles es un hecho. Y sí, genera algunas dudas por los agujeros en el guion, pero es de justicia reconocer que no se entrega a la acción desenfrenada, tiene sus momomentos de reflexión e intimidad. Terror, desasosiego, tensión, deseperación, épica y por supuesto, la batalla con tintes de 'suvivor' y mucha emoción.

Este capítulo demuestra que existen tramas, personajes y acciones que están guiados, desde el principio, a una conclusión cerrada: el destino.

------SPOILERS-----

- ¿Que le decimos al dios de la muerte?

- Hoy no

Estas dos frases ya emocionaban cuando Syrio Forel repetía la frase a Arya como un mandamiento. Cuando Melisandre vuelve a pronunciarla en el momento de mayor desesperación de toda la serie, esas siete palabras alcanzan una trascendencia mucho mayor y ponen los pelos de punta.

Ese es el momento en el que se entiende que es Arya, desde el principio, la que debe matar al Rey de la Noche. Porque nadie puede matar al Rey de la Noche y porque Arya es nadie. Así que nadie mata al Rey.

También comprendemos de sopetón otra de las frases que Melisandre le dice a Arya la primera vez que se encuentran y que repite en este capítulo:

- Cerrarás muchos ojos: Marrones (Walder Frey), azules (El Rey de la Noche), verdes (¿Cersei?)...

Y no solo eso. También ese mantra de Melisandre. «La noche es oscura y alberga horrores». Pues sí, tenía toda la razón la mujer roja. Nunca había tenido tanta.

Otro que parece que ha tenido todo controlado desde el principio es Bran o, mejor dicho, el Cuervo de Tres Ojos. El Rey de la Noche le tocó y así consigue atraerle hasta el Bosque de los Dioses, lo más probable es que se dejara marcar. El Cuervo ya había visto a Arya matarle con la daga de acero valyrio. La misma con la que le quisieron rematar a él. Una daga que Meñique le da a Bran y este, a su vez, le cede a Arya.

Esto unido al inicio (el niño corre y se sube al árbol igual que Bran en el 1x01) y cierre (el reencuentro de Bran y Jaime cuando el final del 1x01 le defenestra) del primer capítulo de esta última temporada dibuja una trama redonda.

Agujeros y deus ex machina

Alguno de los elementos introducidos en este episodio vuelven, otra vez a pecar en exceso del deus ex machina. Llama la atención que lo hagan para no matar personajes. Vale que no quedan demasiados, pero se echa de menos en la serie que decapitó a Ned Stark y se cargó a la mitad de su familia en La Boda Roja no se atreva a una masacre como dios manda y solo mate a personajes que sí, les hemos cogido cariño, pero que no son especialmente trascentales. Puede que la mayor 'protagonista' que muere en este capítulo sea Melisandre con perdón de Theon, uno de los personajes junto con Sansa y Jaime que tienen una mayor evolución psicológica. Melisandre muere de de vieja - por primera vez en Juego de Tronos- y tras cumplir la misión de su vida.

Lo de Lyanna Mormont ya lo ha comentado todo el mundo. La niña matagitantes, la más valiente, peleó hasta el final. Jorah Mormont muere de la única manera que concebía su mente: defendiendo a Daenerys. Beric Dondarrion hace lo propio para ayudar a escapar a Arya. Ella mata al Rey de la Noche así que... misión cumplida para el que resucitó seis veces. Lo mismo pasa con Theon redimido, al fin, de su traición a Invernalia. Perdonado por Bran, que le suelta «eres un buen hombre» justo antes de que se lance cual 'kamikaze' contra el Rey de la Noche. Puede que la muerte de Edd sea la más absurda. Un muerto le atraviesa con una espada por defender a Sam de la muerte, sin mucho sentido.

Pero no son los muertos si no los supervivientes los que mosquean. Que Daenerys o Jon hubiesen muerto entraría dentro de lo lógico. Es verdad que eso resolvería el conflicto 'sucesorio' y el amoroso así que supongo que lo evitan por eso. Pero mantener vivos a personajes como Jaime, Brienne, Tordmund, Gendry o Pod cuando se encuentran en el fragor de la batalla, contra la muralla y rodeados de muertos es... en fin, un claro abuso del deus ex machina.

Algo parecido pasa con Varys, Sansa y Tyrion en las criptas. Los tres salen indemnes. Mención especial a la conversación con palabras y sin ellas de Sansa y Tyrion cuando creen que van a morir. También se supone que siguen vivas Gilly y Missandei.

Tampoco tiene el más mínimo sentido la carga suicida de los dothrakis. Melisandre encendiendo los arkhas es uno de los momentos más épicos y visuales no solo del episodio sino de la serie. También lo es el momento en el que el fuego desaparece en la oscuridad. Pero esa manera de lanzar a la caballería contra la nada... es una gilipollez como un piano de cola por muy valientes y diestros en la batalla que sean.

Y a todo esto, ¿quién es el Azor Ahai? Es verdad que esta profecía no casi no se menciona en la serie pero se echa de menos un guiño, una conexión. ¿Para qué tanto dragón si después es una niña la que mata al Rey de la Noche?

Por cierto, El Rey de la Noche no arde. ¿Será realmente un Targaryen? Los partidarios de esta teoría ven en ese momento la revelación clara de que lo es.