Las teorías más populares sobre 'Juego de Tronos' Las profecías que pueden cumplirse o no con el final de la serie M. E. GARCÍA Viernes, 12 abril 2019, 21:23

Los fans de la serie pero, sobre todo, de los libros, llevan décadas desarrollando teorías que encajen en el universo de 'La Canción de Hielo y Fuego'. Aunque esté claro que libros y serie han tomado caminos diferentes y que las declaraciones de George R. R. Martin apuntan a finales distintos, nunca está de más repasar algunas de las más extendidas ya que una de las que más se manoseó durante los últimos años resultó ser certa: Jon es un Targaryen hijo de Lyanna y Rhaegar. Así que ahora que la serie toca a fin hacemos un repaso:

-----Si no has leído los libros o no estás al dia con serie puede tener algún SPOILER-----

1

El 'Azor Ahai'

A la profecía del príncipe prometido nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene en la serie. 'Juego de Tronos' ha derivado en ese culebrón sin sentido entre Jon y Danerys sin construir un porqué verdadero en esta relación.

En la serie, este héroe mítico llega de la mano de Gilly y Sam. Es la salvaje la que lee un texto sobre la leyenda sacado, directamente, del escrito por George R. R. Martin en su compendio de 'El Mundo de Hielo y Fuego'. Sin embargo, en 'La Canción de Hielo y fuego' las profecías adquiren una importancia suprema. Una de las más importantes, por no decir la más destacada, es la del Azor Ahai.

El Azor Ahai o el príncipe prometido (en alto valyrio la palabra príncipe carece de sexo) es un héroe mítico que vivió en Poniente hace 3.800 años y logró vencer al Rey de la Noche. Melisandre está convencida de su regreso reencarnado en Stannis.

El Azor Ahai forjó su espada clavándosela a su amada en el corazón. Amor del bueno. Y la predicción dice que cuando la estrella roja cruce el cielo (el cometa de la segunda temporada) y el Largo Verano acabe ('Winter is coming') este héroe se alzará de nuevo y reclamará su espada para salvar al mundo de los caminantes blancos. Pero aquí la clave está en, ¿quién es la reencarnación del Azor Ahai?

Melisandre creía que era Stannis, ya que cumple con el requisito de poseer sangre Targaryen (Rhaelle Targaryen fue su abuela) pero murió intentando conquistar Invernalia. Otro gran candidato fue Rhaegar Targaryen. Él mismo estaba convencido de ello hasta que murió en la batalla del Tridente bajo el hacha de Robert. Antes ya había cambiado su oponión y pensaba que el príncipe prometido no sería él pero sí su descendencia. Para empezar, Rhaegar nació en Refugio Estival, un castillo construido por su familia donde todos los Targaryen se reunieron a esperar el nacimiento del primogénito de Aerys y Rhaella* pero su abuelo Aegon V quiso hacer un experimento para eclosionar un huevo de dragón. El tema salió fatal y un incendio acabó con el castillo y con la mayor parte de los Targaryen, incluido el rey.

Esa misma noche nació Rhaegar, en pleno luto por su familia, entre el humo provocado por el incendio y la sal de la lágrimas derramadas por su familia.

Rhaegar vivió obsesionado por esta profecía: leía libros sin parar hasta que encontró la leyenda del Azor Ahai y decidió que también debería convertirse en un guerrero. Con el tiempo Rhaegar abandonó la idea de que él fuera el príncipe y cargó esa responsabilidad sobre su primogénito nacido de Elia Martell (la hermana de Oberyn). El cambio de opinión vino porque la noche que nació Aegon se vio una 'estrella sangrante' en el cielo.

Durante la visita a la Casa de los Eternos de Danerys (en los libros, no en la serie) tiene una visión con su hermano en la que Rhaegar le dice que su hijo es el príncipe prometido pero que el dragón debe tener tres cabezas, como el emblema de su casa en referencia a Aegon Visenya y Rhaenys, los tres hermanos que conquistaron Poniente. De hecho, llamó a su hijo mayor Aegon y a la segunda Rhaenys. Lo más probable es que estuviera buscando a una tercera hija para completar su destino. Pero Elia no pudo tener hijos después de Rhaenys así que buscó otra mujer. En este caso Lyanna, una de las razones por la que escapó con ella. Al mismo tiempo, la Montaña mató a Elia y a sus hijos frustrando los planes de Rhaegar.

Pero la profecía todavía puede cumplirse ya que lo que dice es que nacerá del linaje de Aerys. Entre los que quedan vivos esa condición la cumplen tanto Jon (Aegon, en la serie) como Daenerys. Es precisamente Jon el que lidera la guerra contra el Rey de la Noche en 'Juego de Tronos' así que parece que algo sí se ha cumplido a pesar de la muertes de su mujer, sus hijos y de una guerra provocada por su huida junto a Lyanna para encerrarse en una torre a fabricar niños mientras Poniente sangraba.

Otra de las condiciones que cumplen tanto Jon como Daenerys es el de haber sacrificado a sus 'amores'. Jon ve morir a Ygritte y Daenerys hace lo propio Drogo. ¿Algo más concreto?. En una ocasión en la que Melisandre mira en el fuego por Azor Ahai ella dice: «Pido al Señor de la Luz una visión de Azor Ahai y lo único que me muestra es a Nieve» (Esta mayúscula no es baladí). En cuanto a Daenerys es la única que soporta el fuego, con lo cual sería la única capaz de portar una espada de fuego. También nació entre el fuego de la tormenta y la sal de Rocadragón. Además, Melisandre afirma que Azor Ahai se alazará para levantar a los dragones de piedra algo que solo Danerys ha conseguido metiendo los huevos petrificados en la pira junto a ella. Todo el mundo sabe ya como acabó el experimento.

Todas las acciones de Rhaegar parece que estaban profecizadas en la leyenda de Azor Ahai. El famoso héroe era dueño de la espada 'Dueña de Luz' que intentó forjar tres veces. La primera, la espada se quebró cuando la metió en el agua, tal y como murió Rhaegar en el Tridente, la segunda lo itnetó clavándolo en el corazón de un león y fueron los Lannister los que ordenaron la muerte de sus hijos. La tercera vez clavó la espada en el corazón de su esposa y ahí nació Dueña de Luz y salvó el mundo. La profecía se cumplió en Rhaegar ya que falló dos veces mientras que a la tercera con la muerte de su amada Lyanna nació Jon y él sería la espada para luchar contra los caminantes.

Pero sobre quién es el Azor Ahai existen teorías tan locas como que es Sam. En esta hipótesis Sam sería el hijo de Rhaegar y Elia rescatado por Varys y llevado al castillo de la única casa que fue capaz de vencer a Robert Baratheon en batalla: Randyll Tarly.

Otra teoría desarrollada por un usuario Reddit afirma que Davos podría ser también el príncipe prometido. Se basa en algunos detalles. En la escena en la que se nos presenta a Melisandre, Stannis y Davos, Stannis clava una espada de fuego en el suelo. Cuando todos se retiran es Davos quién recoge esa espada como si nada. Después está el tema de «nacido entre el fuego y la sal». Davos 'renace' en la batalla de Aguasnegras después de las explosiones del fuego valyrio el el río que baña Desembarco del Rey. También se dice que el 'Azor Ahai' resucitará «a los dragones de piedra». Aquí hay que tomar a Jon como el dragón, dada su ascendencia Targaryen. Es Davos el que se queda con su cadáver una vez finalizado el ritual de Melisandre.

2

¿Cómo acabará la relación de Jon y Danerys?

Deben descubrir que son familia, eso está claro. También parece a juzgar por la naturaleza de Jon no se lo tomará demasiado bien, aunque puede que no, dado el carácter extraño que le han dado en la serie a esta relación. Una relación forjada a lo largo de seis temporadas y miles de páginas en los libros que en televisión solucionan en un par de episodios sin desarrollo y ninguna explicación más allá del «los dos jóvenes y guapos y pegan».

El caso es que una de las teorías desarrolladas en esta era de Internet apunta a que los dos podrían reinar juntos si sobreviven. Si no lo hacen podrían tener un hijo que unifique y reine Poniente.

Aún así no existe ninguna teoría suficientemente fundada que permita predecir quién se sentará en el Trono de Hierro pero si seguimos la mecánica de la serie parece claro que no será ninguno de los personajes existentes. Es más probable que todos mueran (dragones incluidos) y dejen lugar para un tercero.

3

Las cabezas de dragón

Esta profecía que da lugar a varias teorías se encuentra íntimamente ligada a la del Azor Ahai. Tres son las cabezas que tiene el dragón del emblema Targaryen en honor a Aegon, Rhaenys y Visenya. Tres son los dragones de Daenerys y se deduce que haría falta un jinete para cada uno de ellos como en la época de la Conquista.

Una vez más hay que recordar la primera visión de Danerys en la Casa de los Eternos (en los libros). Ve a su hermano Rhegar ya anciano (lo confunde con Viserys) junto a una mujer que da el pecho a un bebé. Ese hombre llama Aegon al recién nacido y dice que es el el príncipe que fue prometido y suya es la Canción de Hielo y Fuego y añade «Tiene que haber uno más, el dragón tiene tres cabezas».

Ya está claro que Daenerys es una de las tres cabezas. También parece claro, por lo visto en el tráiler y por sus orígenes que Jon sería la segunda cabeza. En la serie ya no existen más dragones disponibles con lo que esta teoría a la que HBO nunca ha dado pábulo no existiría.

Sin embargo, en los libros no está tan claro. Las tres cabezas es una de las profecías más populares junto a la del Azor Ahai. Se da por hecho, e históricamente ha sido así, que los únicos que pueden montar dragones son los Targaryen. ¿Quién ocuparía el tercer dragón? La respuesta más popular: Tyrion.

4

¿Los hijos de Tywin son hijos de Tywin?

Esta teoría afirma que Tyrion no sería hijo de Tywin, sino de Aerys, el 'Rey Loco', y de Joanna, esposa de Tywin y madre de Cersei y Jaime. En los libros se hace referencia a la obsesión de Aerys por Joanna, incluso se dice que pudo violarla. Fruto de esa violación habría nacido Tyrion. He ahí el desprecio que Tywin siente por él al que repite de manera constante que no es hijo suyo. Eso podría ser de manera literal. Muy literal. Además, en la serie Tyrion es capaz de encontrarse con los dragones de Daenerys sin que le churrusquen, algo que puede significar todo o nada.

Pero no todo iba a ser tan sencillo. Existen teorías que apuntan en sentido contrario y afirman que Tyrion sería el único hijo verdadero deTywin y que tanto Cersei como Jaime serían bastardos. Esta teoría se apoya en la 'locura' de Cersei, muchas veces comparada con Aerys. De hecho, ambos usan el fuego valyrio para sus asesinatos. Durante los libros, otros personajes ven en sus ojos 'fuego valyrio'. Sansa, durante el sitio a Desembarco de Rey o Jaime en varias ocasiones llega hasta a discutir con ella por uso que quiere hacer del fuego valyrio:

—Si las llamas no se restringen a la torre, puede que termines quemando todo el castillo, tanto si era tu intención como si no. El fuego valyrio es traicionero.

—Lord Hallyne me ha asegurado que sus piromantes pueden controlarlo. —El Gremio de Alquimistas lleva quince días preparando fuego valyrio—. Que todo Desembarco del Rey vea las llamas. Será una lección para nuestros enemigos. —Hablas igual que Aerys.

También compara la mirada de Cersei con la de Aerys, incluso ella misma piensa como el Rey Loco en ciertos momentos que ponen los pelos de punta:

—Cersei se sentía demasiado viva para dormir. El fuego valyrio la estaba limpiando; quemaba toda su rabia, todo su miedo, la llenaba de resolución—. Las llamas son muy hermosas. Quiero contemplarlas un rato.

Por su parte, Tyrion es más de comparar a Joffrey con Aerys que a su hermana. Estos son un par de ejemplos:

—Aerys también se pasaba el día recordándole a todo el mundo que era el rey. Y era muy aficionado a cortar lenguas, igual que tú.

—No será Robert II —dijo Tyrion—. Será Aerys III.

Por supuesto todo son especulaciones. Puede que Cersei esté perturbada porque sí y no porque sea hija de Aerys. Joffrey puede ser un loco porque lo heredó de Cersei que a su vez lo heredó de Aerys o simplemente porque es fruto del incesto (como lo eran los Targaryen). Puede que lo más curioso sería esta bella coincidencia. Tyrion mató a Tywin, su padre, tal y como Jaime mató al suyo, Aerys. En caso contrario, los dos habrían matado al padre de su hermanastro.

Y ahora, un par de citas sorprendentes:

«Tú no eres hijo mío». Se lo dice Tywin a Jaime cuando este renuncia a heredar Roca Casterly.

Y esta cita es de Genna Lannister, hermana de Tywin: «Pero el verdadero hijo de Tywin es Tyrion, no tú. Se lo dije a tu padre en cierta ocasión, y me retiró la palabra durante medio año».

Para terminar, un pensamiento y un sueño de Jaime:

En el suelo había un desgastado mosaico que representaba al dragón de tres cabezas de la Casa Targaryen, en baldosines rojos y negros.

«Te conozco, Matarreyes —parecía decirle la bestia—. Siempre he estado aquí, esperando tu llegada.» Y a Jaime le había parecido reconocer aquella voz, el tono férreo que había tenido la voz de Rhaegar, príncipe de Rocadragón.

[…]—No soy tu hermana, Jaime. —Alzó una mano pálida y suave, y se echó la capucha hacia atrás—. ¿Me has olvidado?

«¿Cómo voy a olvidar a alguien a quien no he conocido?» Las palabras se le atravesaron en la garganta. La había conocido, pero hacía tanto, tanto tiempo... —¿También vas a olvidar a tu señor padre? Aunque dudo que lo conocieras de verdad. —Tenía los ojos verdes y el cabello de oro hilado. No habría sabido decir cuántos años tenía. […] —Todos soñamos con cosas que no podemos tener. Tywin soñaba que su hijo sería un gran caballero, que su hija sería reina. Soñaba que serían tan valerosos, fuertes y hermosos que nadie se reiría de ellos jamás. —Soy un caballero —le dijo—. Y Cersei es la reina. Una lágrima rodó por la mejilla de la mujer. Volvió a cubrirse con la capucha, y le dio la espalda. Jaime la llamó, pero ya se alejaba de él; sus faldas susurraban al rozar el suelo. «No me dejes», habría querido rogarle, pero por supuesto, hacía mucho que lo había dejado.

Estos dos fragmentos son, como mínimo, inquietantes. Del primero no hay mucho que decir, del sueño, sobre todo las palabras que hacen referencia a los deseos de Tywin. Si sus deseos no se han cumplido es que sus hijos no son sus hijos porque, efectivamente, Jaime es caballero y Cersei reina. No hay vuelta de hoja.

5

¿Quién matará a Cersei?

Desde pequeña a Cersei le han marcado las profecías de 'Maggy la Rana', una bruja que vivía en los bosques cercanos a Roca Casterly y a la que Cersei quiso consultar de niña. Pudo hacer tres preguntas y las tres fueron respondidas.

—¿Cuándo me casaré con el príncipe? preguntó.

—Nunca. Te casarás con el rey.

—Pero seré reina, ¿verdad? preguntó la pequeña.

—Sí. Reina serás... hasta que llegue otra más joven y bella para derrocarte y apoderarse de todo lo que te es querido.

Y he aquí que Cersei no disimule el odio que siente por cualquier mujer dispuesta a ser reina bien se llama Sansa o Margaery.

Y la tercera profecía, la del valonqar es la que más ríos de tinta ha hecho correr, aunque en la serie nunca se ha hecho mención.

— ¿El Rey y yo tendremos hijos? —preguntó.

— Oh, sí. Él, dieciséis; tú, tres.

— ¿Cómo es posible? habría querido preguntar, pero ya no le quedaban preguntas. Sin embargo, la anciana no había terminado con ella.

—De oro serán sus coronas y de oro sus mortajas ...le dijo... Y cuando las lágrimas te ahoguen, el valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida.

La profecía dice que será el valonqar 'hermano pequeño'. El caso es que tanto Tyrion como Jaime -aunque ella siempre ha tenido en el punto de mira al enano- lo son. Y la reina también se encuentra en la lista de Arya.

6

¿Son los Caminantes Blancos la salvación?

Podría ser que esta 'plaga' llegara para limpiar el mundo de corruptelas, conspiraciones y demás males que asolan la tierra. Que realmente los caminantes fueran los 'buenos' y todos acabaran muertos.

Otra teoría que apunta al caos es la de que Danenerys se vuelva loca al alcanzar el Trono de Hierro. Como algunos de sus antecesores la Madre de Dragones podría hacer 'click' desatar el caos y la muerte de todos.

7

¿Quién es el Rey de la Noche?

El malo malísimo de Juego de Tronos, el caudillo de las tropas de zombis que pretenden conquistar el mundo y sumirlo en un invierno eterno -hace falta tener muy mala leche- parece tener su origen en el norte de Poniente. En concreto, en Invernalia. Según los cuentos que la Vieja Tata le cuenta a Bran éste sería un Stark y el décimotercer Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Según el mismo relato este Rey de la Noche sería derrotado por una alianza entre Joramun del pueblo libre y Brandon el Rompedor, Rey del Norte y hermano del Rey de la Noche.

Su descripción física concuerda con las de otros caminantes blancos y tal cómo se ha visto es él el que los crea para comandar su ejército cuando toma a los hijos de Craster. Vladrimir Furdik, actor que encarna al Rey de la Noche apunta a la venganza como principal motivación. «Alguien creó al Rey de la Noche, pero nadie sabe quién es. Él nunca quiso serlo, por lo que pienso que busca venganza. Todo el mundo en esta historia tiene dos lados, uno bueno y otro malo. El Rey de la Noche solo tiene uno, el malo».

Los creadores de 'Juego de Tronos', David Benioff y DB Weiss han desvelado detalles sobre sus orígenes en una entrevista en Entertainment Weekly . «Hemos visto lo que hacen los Caminantes Blancos, cómo se perpetúan entre ellos y crean vínculos. Pero... ¿quién les creó? Siempre hemos pensado que estuvo implicado una especie de demonio cósmico», aclaró Weiss. Por su parte, Benioff, ha sido más contundente: «No pienso en él como un demonio, creo que es la Muerte». Y, por supuesto, la Muerte no habla, porque «¿qué iba a decir? Cualquier cosa que diga le disminuye».

El caso es que las teorías de los espectadores han llegado hasta Bran y afirma que él es el Rey de la Noche. Podría tener una cierta lógica si pensamos que el Rey de la Noche era hermano del Rey del Norte, pero totalmente fuera de lugar si se analiza la serie con detenimiento. Es el propio Bran el que ve el origen del Rey de la Noche cuando uno de los Niños le clava una hoja de vidragón en el pecho. Cabría esperar que si fuera él se hubiera visto a si mismo. En esta visión, el Rey de la Noche no sabemos si es un Stark o un campesino.

Esta teoría también se apoya en la similitud de los atuendos de ambos personajes así como en el uso del tiempo y la magia que son capaces de manejar. Ambos pueden prever lo que va a llegar, así como lo que ha pasado, pero no pueden cambiarlo, solo completarlo. Así Bran habría viajado al pasado para 'tomar' el cuerpo del hombre al que el Niño del Bosque se convertiría en el Rey de la Noche quedando atrapado dentro.

Otra teoría maravillosa (y loca) dice que Rhaegar es el Rey de la Noche. Podría haber escapado y acabar en manos de Los Niños que le habrían transformado. Esa seria la razón de ese largo intercambio de miradas con Jon en Casa Austera, ya que le hubiera reconocido como hijo suyo. Es más, al ser un Targaryen puede controlar dragones. En cualquier caso parece poco probable que sea Rhaegar. Se supone que al Rey de la Noche lo vimos transformarse y tiene 12.000 años. Al Targaryen eso le pilla un poco lejos.

Pero si nos ponemos puristas realmente en los libros no hay un Rey de la Noche actual. Es decir, la Vieja Tata cuenta cuentos sobre él pero no existe un líder establecido para los caminantes blancos.

Un inciso. George R. R. Martin admira profundamente a Tolkien -como todos los amantes de la literatura fantástica- y, ¿no se parecen sospechosamente los caminantes blancos a los Nazgul?

Por supuesto algunas teorías se han quedado en el tintero (son decenas) pero en algún momento hay que poner fin al texto. En todo caso, el final de la serie promete ser más simple que el de las novelas.

*Aerys y Rhaella se casaron porque una bruja profetizó que el príncipe prometido nacería de ese linaje.