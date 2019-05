El Esgueva despierta con el TAC Bagad Kemper desfila por el cauce del Esgueva dentro de la programación del TAC en Valladolid. / S. R. Bagad Kemper desfila a las siete de la mañana con un homenaje al río en forma de banda musical SAMUEL REGUEIRA Valladolid Sábado, 25 mayo 2019, 12:11

Hace dos años, en el mes de abril, el actor italiano Giovanni Mongiano ejecutó íntegramente durante ochenta minutos su monólogo teatral 'Improvisaciones de un actor que lee', ante una sala con las butacas completamente vacías. La falta de público no debe ser impedimento para que surja el teatro y el arte escénico, vino a demostrar con este ardid el intérprete, y algo parecido debió pensar Bagad Kemper cuando se propuso desfilar durante 45 minutos en la mañana del sábado, a partir de las 7 de la mañana, por el Paseo del Cauce hasta Filosofía y Letras: que el espectáculo debe continuar, aunque no venga nadie.

Pero esto es Valladolid y esto es el TAC, y ni la hora ni la ubicación disuadieron a un generoso número de personas que, smartphone en ristre, se ocuparon de inmortalizar desde todos los puntos, incluso espoleados por el madrugón, la hazaña melódica de los cuarenta músicos bretones tradicionales. Arrancó así la penúltima jornada de la XX edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, en un número que vuelve a tener lugar por el centro, en la ruta de Santiago, Pasión y Martí y Monsó, a las 11.30 y a las 21.45.

Un repertorio algo limitado no frenó, pese a nada, el entusiasmo que emanaba de los artistas y que contagiaba a los allí presentes. Ni un bostezo, ni un desperezo, ni un frotarse los ojos para quitarse las legañas: aquello parecería mediodía si no fuera por el inconfundible viento gélido de la mañana, que con todo no hizo titubear ni a quienes soplaban por gaitas y bombardas, ni causó temblores a quienes aporreaban tambores y bombos.

Desde la desembocadura hasta la plaza de Filosofía y Letras, Bagad Kemper cumplió incluso con una petición de bis (a la segunda ya intervinieron incluso desde el público para pedir clemencia por los músicos). El acto se cerró con un éxito inesperado, el de la churrería portátil de la plaza, que pocas veces habrá servido más desayunos chocolateados en la mañana de un sábado.