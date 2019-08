El FETAL despide este fin de semana su 23 edición con clown, danza, circo y teatro Escena de 'Not title yet… Y si fuéramos un animal?', de Babirusa Danza. 'Lolipop', de Cecilia Paganini, y 'ONe. Ritual para una desconocida', de Mónica de la Fuente, propuestas para el sábado EL NORTE Sábado, 17 agosto 2019, 09:11

El XXIII Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce, FETAL 2019, cierra este fin de semana su programación con cuatro espectáculos en los que el clown y la danza combinada con el teatro y el circo son protagonistas. La vigésimo tercera edición de la cita arrancaba el pasado 4 de agosto, domingo, en Medina de Rioseco, que ha acogido, junto a Tiedra, Valdunquillo y Mayorga, la extensión de la programación del festival. En total, 18 propuestas escénicas han dado forma a la programación de FETAL 2019, que ha incluido, además, un taller de técnica vocal, una intervención artística y una exposición fotográfica en homenaje a la bailarina iscariense Mariemma.

La programación del fin de semana arrancará el sábado con Cecilia Paganini y su espectáculo de clown 'Lolipop' (recomendado a partir de 5 años), que tendrá como escenario las Escuelas de Urones de Castroponce. Habrá cuatro pases, a las 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 horas. La artista se mete en la piel de Amparito, quien se ocupa de que todo esté limpio, recibe al público y lo acomoda. Hace lo que haga falta, mientras espera el momento de presentarse y que los espectadores puedan también conocerla a ella y descubrir su talento. Para ello, ha preparado un número coreográfico. Sin embargo, tanto entusiasmo la lleva a provocar incidentes inesperados.

'Lolipop' es una sátira de cómo se deben vivir la sensualidad y el erotismo. Amparito es una catarsis femenina, en la que la perfección brilla por su ausencia. Cecilia Paganini firma este espectáculo, sin palabras, junto a Gorka Ganso, con el que colabora también en la compañía GANSO&Cía.

De lo profundo

También el sábado el público de FETAL 2019 podrá ver 'ONe. Ritual para una desconocida', pieza de danza y teatro firmada por Mónica de la Fuente (para mayores de 13 años). Esta propuesta crea un espacio ritual del movimiento para la transformación, para adentrarse en esa desconocida que hay dentro de la artista y en cada uno de nosotros. De ahí dentro, de lo profundo, surge este espectáculo, construido a partir de un trabajo físico en relación con objetos. El texto o textos subyacentes buscan encontrarse con el cuerpo. Para hacer este viaje, De la Fuente elige un personaje que describe José Saramago: «Soy María de Magdala y amé. No hay nada más que decir». Una mujer de la que no se conoce nada (o muy poco) pero de la que, en cambio, se ha dicho y se dice mucho. Pero, ¿quién es ella? ¿Y por qué no se sabe ni su verdadero nombre y, sin embargo, todo el mundo parece tener una imagen de cómo era y a qué se dedicaba?

Arriba, 'ONe. Ritual para una desconocida'. Abajo, 'Rojo Estándar' y 'Lolipop'. / ricardo otazo

En nuestra memoria colectiva y en nuestro propio imaginario existen mujeres que se nos han presentado como imagen difusa, cliché o con ciertos atributos, pero también otras que no se ha llegado a representar o nombrar. Y, menos aún, a reconocer su verdadera aportación. Por eso, la coreógrafa dedica este espacio a aquellos que nunca le dieron nombre incluso sabiendo que era ella o, por el contrario, no solo le dieron un nombre, sino muchos nombres para crear una imagen de lo que ella no era.

El domingo, a las 19.30 horas, otra pieza de danza será protagonista de FETAL 2019, esta vez, en las calles de Urones de Castroponce. Se trata de 'Not title yet… Y si fuéramos un animal?', de Babirusa Danza. Una compañía que, fundada por Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, ha estrenado desde su creación diversas producciones para teatros y espacios no convencionales en las que se funden la danza contemporánea, el teatro físico, el videodanza y el videomapping. Ambos forman parte del trío de esta pieza, que completa Elena Susilla. De la Lastra, además, se ocupa de la dirección artística, a partir de textos de Walt Withman, Herry D. Thoreau y la propia Beatriz Palenzuela.

Límites

Un gran animal ha tragado a los tres bailarines. Los mastica, fragmenta su cuerpo, su lengua húmeda los zarandea por el gran agujero de sus fauces. El sonido es hueco, el aire está caliente. Los derrite. La Frontera es aquel lugar en el que la civilización puede avanzar a costa de lo salvaje. Es una delgada línea geográfica donde lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, se encuentran y se ponen límites.

La compañía andaluza Lanördika será la encargada de cerrar FETAL 2019 con 'Rojo estándar', espectáculo dirigido a público de todas las edades. Será el domingo a las 22.00 horas en el Teatro Corral de Anuncia de Urones de Castroponce. Lanördika presenta una obra totalmente circular planteada para que el espectador se sitúe a 360 grados. Y, a través del movimiento, sin palabras, viajar por las emociones, las de dos seres opuestos que se encuentran en una escena bañada por el surrealismo, donde los colores marcan su ritmo y en la que el amor, guiado por el circo y la danza, es pieza clave. Ambos se mueven por un extraño mundo. Marcados por los colores blanco y rojo, quieren aproximarse desde la curiosidad, la diferencia y el juego, y van a provocar las combinaciones más divertidas.

Darío Dumont y Greta García dan vida a los dos personajes, y son también el alma de Lanördika. Con este espectáculo, han logrado el Premio Lorca de Teatro Andaluz 2018 a Mejor Espectáculo de Calle, una categoría en la que también vencieron el pasado año en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón, FETEN 2018. Esta unión entre el circo y la danza ha conseguido el reconocimiento y disfrute de miles de personas de todas las edades en su extensa gira por festivales y programaciones de temporada, tanto en España como en Europa.