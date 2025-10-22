El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

'El viento', de Victor Sjöstrom.

'El viento' sopla junto a la OSCyL

La película muda de Victor Sjöstrom se proyectará el día 31 en el Delibes con la música en directo dirigida por Christian Schumann

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Un nuevo viento se sumará a la OSCyL el viernes 31. Pero no será un viento metal, con su pulso heroico de tubas, trompetas y ... trombones, ni madera, con su aliento contenido en flautas, oboes y clarinetes. No habrá embocadura que domestique su voz ni diapasón que la fije. Este viento no se toca: se desata en la pantalla. El melodrama de Victor Sjöström protagonizado por Lillian Gish será el filme que se podrá disfrutar con música en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el marco de la septuagésima edición de la Seminci, en una proyección con concierto bajo la batuta de Christian Schumann, viejo conocido de nuestra agrupación musical autonómica.

