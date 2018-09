Tres óperas primas y siete segundas películas, tras las Espigas de una Seminci muy europea Fotograma de 'The Miseducation of Cameron Post'. / El Norte La 63 edición anuncia su Sección Oficial en la que también estará lo nuevo de Arcand, Von Trotta, Trapero o Duprat EL NORTE Valladolid Martes, 18 septiembre 2018, 12:20

La Sección Oficial de la 63 Semana Internacional de Cine de Valladolid estará integrada por 19 largometrajes, en una selección que apuesta por los nuevos realizadores –se programarán tres óperas primas y siete segundas películas– y por el cine europeo, ya que 16 de los títulos son producciones o se han realizado en coproducción con algún país de nuestro continente, y seis de ellos han sido seleccionados para la próxima edición de los Premios de Cine Europeo.

La selección de títulos incluye los últimos trabajos de algunos veteranos autores ligados a la Seminci, como Margarethe von Trotta, Denys Arcand, Pablo Trapero, Paolo Virzì y Gastón Duprat, así como otros realizadores con una amplia trayectoria que se asoman por primera vez a las pantallas del Festival, como Matteo Garrone, Erik Poppe o Miguel Ángel Vivas.

La principal sección competitiva de la Semana mostrará por primera vez al público español las películas 'La Chute de l'empire américain' (Canadá), de Denys Arcand; 'La Quietud' (Argentina/Italia), de Pablo Trapero; 'Noche mágica' (Italia), de Paoli Virzì, y las ya anunciadas 'Mi obra maestra' (Argentina/España); de Gastón Duprat, y el documental 'Searching for Ingmar Bergman' (Alemania/Francia), de Margarethe von Trotta, este último fuera de concurso. También se programarán los trabajos 'Dogman' (Italia), lo nuevo de Matteo Garrone, director de la aclamada 'Gomorra'; 'Utoya, 22 de julio' (Noruega), sexto largometraje de Erik Poppe, y la película inaugural 'Tu hijo' (España), quinta película de Miguel Ángel Vivas, protagonizada por José Coronado.

La Sección Oficial ofrecerá en competición tres óperas primas. Se trata de 'Djon África' (Portugal/Brasil/Cabo Verde), primer largo de ficción de los documentalistas João Miller Guerra y Filipa Reis; 'La culpa' (Dinamarca), del debutante Gustav Möller, y la ya anunciada 'Jaulas' (España), de Nicolás Pacheco.

Como segundas películas, la Semana ha seleccionado los largometrajes 'A Land Imagined' (Singapur/Francia/Países Bajos), de Yeo Siew Hua; 'Ága' (Bulgaria/Alemania/Francia), de Milko Lazarov; 'Génesis' (Canadá), de Philippe Lesage; 'Frontera' (Suecia), de Ali Abbasi; 'La mujer de la montaña' (Islandia/Ucrania/Francia), de Benedikt Erlingsson; 'The Miseducation Of Cameron Post' (EE UU), de Desiree Akhavan, y 'The Reports On Sarah And Saleem' (Palestina/Holanda/México), de Muayad Alayan. Tanto las primeras como las segundas películas optan al Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director. Completa la Sección Oficial 'In den Gängen (In The Aisles)', Alemania, tercer largo de Thomas Stuber.

La mayoría de los títulos han sido seleccionados en festivales de cine internacionales americanos y europeos, y han obtenido numerosos reconocimientos. Además, seis de ellos son candidatos a los Premios de Cine Europeo, que se entregarán en diciembre en Sevilla: 'Ága', 'Frontera', 'Dogman', 'La culpa', 'La mujer de la montaña' y 'Utoya, 22 de julio'.

'A Land Imagined' (Singapur/Francia/Países Bajos) es la segunda película de Yeo Siew Hua, con la que conquistó el Leopardo de Oro del Festival de Locarno. A medio camino entre el cine negro y el drama realista, 'Una tierra imaginada' trata sobre Wang, un emigrante chino que trabaja en el área industrial de Singapur y sufre un accidente laboral. Mientras espera a ser repatriado, conoce a través de Internet a una amistad que resulta ser mucho más siniestra de lo esperado. Wang desaparece y el policía Lok se hace cargo de una investigación que va tomando giros inesperados.

'Ága' (Bulgaria/Alemania/Francia) es la historia de Nanook, un cazador de renos, y su esposa Sedna. Ambos viven solos en una yurta en la nevada estepa del norte, siguiendo las tradiciones de sus antepasados. Sin embargo, su forma de vida está cambiando lenta pero inexorablemente: la caza se vuelve más difícil, los animales mueren de forma inexplicable y el hielo se derrite más temprano cada año. Cuando la salud de Sedna se deteriora, Nanook se embarca en un largo viaje para encontrar a su hija Ága que, debido a una disputa familiar, dejó la helada tundra para trabajar en una mina de diamantes.

'La Chute de l'empire américain' (Canadá) es el nuevo trabajo del veterano Denys Arcand, donde regresa al universo de sus anteriores largometrajes 'El declive del imperio americano' (1986) y 'Las invasiones bárbaras' (2003). En esta ocasión, el protagonista es Pierre-Paul Daoust, doctorado en filosofía de la Universidad McGill, un hombre solitario que trabaja como repartidor. Su vida cambia cuando encuentra dos bolsas procedentes de un atraco llenas de dinero, al que va a dar un uso inesperado y lleno de intención.

'Djon África' (Portugal/Brasil/Cabo Verde) trata sobre un joven rastafari que vive con su abuela en los suburbios de Lisboa y trabaja en el sector de la construcción. Nunca ha estado en Cabo Verde, el lugar de donde procede su familia, pero un encuentro casual le impulsa a viajar a ese país con la idea de encontrar a su padre, a quien nunca conoció.

'Dogman' (Italia/Francia) es la nueva película del director italiano Matteo Garrone. Inspirada en hechos reales, la película retrata a Lucio, un hombre afable, padre de una niña, y que regenta una peluquería canina. Su vida cambia con el regreso de Simoncino, un matón recién salido de prisión.

En 'Génesis' (Canadá) su director, Philippe Lesage, plantea en tono autobiográfico el primer amor de tres adolescentes y su empeño en afirmar su derecho a amar y ser libres.

'Frontera', Suecia, es el segundo largometraje de Ali Abbasi, director danés de origen iraní. En su nuevo trabajo adapta la novela homónima del sueco John Ajvide Lindqvist. Tina, una guardia fronteriza con un extraordinario talento para detectar contrabandistas, se obsesiona con un hombre de aspecto sospechoso que baja del ferry, tras ser incapaz de identificar lo que está ocultando.

'In Den Gängen (In The Aisles)', Alemania, de Thomas Stuber, es la historia de Christian, un hombre tímido y solitario, que comienza a trabajar para un almacén mayorista. Bruno, responsable del pasillo de bebidas, lo toma bajo su protección y rápidamente se convierte en un amigo paternal para él.

'Jaulas' (España), primer largometraje de Nicolás Pacheco, es un oscuro drama social protagonizado por Estefanía de los Santos, Belén Ponce de León y Antonio Dechent, con el debut de Marta Gavilán y Manuel Cañada.

'La mujer de la montaña', (Islandia/Ucrania/Francia), segunda película de Benedikt Erlingsson, se centra en el personaje de Halla, una mujer independiente que, bajo su apariencia tranquila, lleva una doble vida como activista medioambiental en una cruzada contra la industria local del aluminio.

'Mi obra maestra' (Argentina/España) es la nueva película del argentino Gastón Duprat, codirector de 'El Ciudadano Ilustre'.

'The Miseducation of Cameron Post' (EEUU) es la segunda película de Desiree Akhavan, con la que obtuvo el Gran Premio del Jurado del Festival de Sundance. En la película, Cameron Post es una adolescente que vive con su tía evangélica tras perder a sus padres en un accidente de coche, y es enviada a God's Promise, un centro que promete curar la homosexualidad, tras ser descubierta en el asiento de atrás del coche de la reina del baile del instituto.

'Noche mágica' (Italia) es la nueva comedia de Paolo Virzì, protagonizada por Ornella Muti y Giancarlo Giannini. La película gira en torno a la muerte de un famoso productor de cine, cuyo cadáver aparece en el río Tíber, y las sospechas se dirigen hacia tres jóvenes guionistas.

'La Quietud' (Argentina/Italia), de Pablo Trapero, trata sobre el reencuentro de dos hermanas, después de mucho tiempo separadas, debido al delicado estado de salud de su padre. Junto a la madre, las tres se verán obligadas a reconstruir el siniestro pasado de esplendor de la familia con una fuerte influencia en la dictadura militar argentina.

'The Reports on Sarah and Saleem' (Palestina/Holanda/México), de Muayad Alayan, es un drama sobre la relación adúltera de Sarah, una mujer israelí que dirige un café en el oeste de Jerusalén, y Saleem, palestino de Jerusalén Este que trabaja como repartidor. Sus cónyuges se vuelven conscientes de los engaños de sus parejas después de que Saleem y Sarah se peleen en público, lo que sitúa a Saleem en el punto de mira de las fuerzas de seguridad israelíes.

'La culpa' (Dinamarca) es un 'thriller' del debutante Gustav Möller. El oficial de policía Asger Holm, degradado recientemente a trabajos administrativos, responde una llamada telefónica de una mujer secuestrada que luego se desconecta abruptamente. Asger, confinado en la comisaría, se ve obligado a utilizar a otros como sus ojos y oídos para resolver un crimen que cada vez se vuelve más oscuro.

'Utoya, 22 de julio', (Noruega), de Erik Poppe, recrea el atentado ocurrido en la isla el 22 de julio de 2011, cuando un terrorista de extrema derecha atacó a más de 500 chicos y chicas que participaban en un campamento de verano de las juventudes del Partido Laborista en una isla en las afueras de Oslo, poco después de hacer explotar un coche bomba en un edificio del Gobierno.

'Searching for Ingmar Bergman' (Alemania/Francia), de Margarethe von Trotta, es un documental muy personal en el que la directora alemana narra su íntima relación con el cine de Bergman, desde que lo descubriera gracias a la película 'El séptimo sello', ganadora del Lábaro de Oro de la 5ª Seminci en 1960. La película cuenta con los testimonios de la propia directora, así como de Liv Ullmann, Jean-Claude Carrière, Carlos Saura, Olivier Assayas, Mia Hansen-Løve, Stig Björkman y Daniel Bergman, hijo del realizador.