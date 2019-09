Tiempo de Historia programa 16 documentales y nueve cortometrajes internacionales en la Seminci Fotograma de 'In Touch', de Pawel Ziemilski (Polonia/Islandia) / . El Norte Identidad, biografías de talentos perdidos, vivencias de mujeres en diferentes países y los efectos del capitalismo salvaje copan la temática de las cintas EL NORTE Valladolid Martes, 17 septiembre 2019, 12:01

Las vivencias de mujeres en diferentes lugares y periodos, las biografías de talentos perdidos, los efectos del capitalismo salvaje, el cine como documento histórico, la distancia geográfica y generacional, las consecuencias de la violencia o la búsqueda de la propia identidad son algunos de los temas que abordan los 16 documentales que integran la sección Tiempo de Historia de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid, que competirán por el primer y segundo premios de la sección, dotados con 20.000 y 10.000 euros, respectivamente. La sección mostrará los trabajos procedentes de países como Irán, Siria, Reino Unido, Brasil, Polonia, Irlanda, Francia, Suecia, Camboya, Argentina o Estados Unidos, además de otros dos españoles o con coproducción española.

'Delband' ('Beloved'), de Yaser Talebi (Irán); 'Silvia', DE Maria Silvia Esteve (Argentina); 'The Magic Life Of V', de Tonislav Hristov (Finlandia/Dinamarca/Bulgaria), y 'Shooting The Mafia', de Kim Longinotto (Irlanda/Estados Unidos) tienen a la mujer como protagonista. Este último es además la biografía de la fotógrafa siciliana Letizia Battaglia. También abordan figuras del mundo de la cultura los títulos 'The Changin Times Of Ike White', de Dan Vernon (Reino Unido), y 'El viaje de Javier Heraud', de Javier Corcuera (Perú/España). 'Estou Me Guardando Para Cuando O Carnaval Chegar' ('Waiting For The Carnival'), de Marcelo Gomes (Brasil) aborda las consecuencias del capitalismo en pequeñas comunidades, e 'In Touch', de Pawel Ziemilski (Polonia/Islandia), la forma de mantener el contacto familiar a pesar de la distancia geográfica.

La violencia y sus efectos son el argumento de los documentales 'Lagun y la resistencia frente a ETA', de Belén Verdugo Orecife (España) y 'The Cave', de Feras Fayyad (Siria/Dinamarca/Alemania/Estados Unidos/Catar), que pone de relieve la lucha por la supervivencia en un hospital subterráneo construido en Damasco. 'Kabul City In The Wind', de Aboozar Amini (Países Bajos/Afganistán/Japón/Alemania), este centrado en las experiencias de niños y adolescentes como también 'Transnistra', de Anna Eborn (Suecia/Dinamarca/Bélgica).

El propio cine, la imagen y su trascendencia es el argumento de Nhà Cây (The Tree House), de Trương Minh Quý (Singapur/Vietnam/Alemania/Francia/China) y Talking About Trees, de Suhaib Gasmelbari (Francia/Sudán/Alemania/Catar/Chad).

La competición incluye además los títulos 'Heimat Ist Ein Raum Aus Zeit' ('Heimat Is a Space In Time'), de Thomas Heise (Alemania/Austria) y 'Yub Menh Bong Keunh Oun Nho Nhim'('Last Night I Saw You Smiling'), de Kavich Neang (Camboya/Francia)., en torno a la destrucción de un emblemático edificio en la capital de Camboya.

La sección Tiempo de Historia programará además nueve cortometrajes a competición: 'Akaboum' (Manon Vila, Francia), 'All On A Mardi Gras Day' (Michal Pietrzyk, Estados Unidos), 'Bab Sebta' (Ceuta's Gate) (Randa Maroufi, Francia/Marruecos), 'Los espacios confinados' (Razzak Ukrainitz, España/Francia/Israel), 'Frisson d'amour' (Maxence Stamatiadis, Francia), 'El infierno' (Raúl de la Fuente Calle, España), 'Love 404' (Agata Baumgart, Polonia), 'Misericórdia' (Xavier Marrades, España/Brasil) y 'Scenes From a Dry City' (François Verster y Simon Wood, Sudáfrica/Estados Unidos).