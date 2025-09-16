La 70 Seminci estrenará diez películas españolas

El Norte Martes, 16 de septiembre 2025, 14:24 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Dieciséis largometrajes de ficción, animación y no ficción (incluida la película de inauguración) y trece cortometrajes de producción española participarán en la 70ª edición de la Seminci, que inaugurará el 24 de octubre 'Tres adioses', de Isabel Coixet. Diez de ellos se estrenarán mundialmente. También está previsto que se sumen dos producciones españolas inéditas más en la Sección Oficial, una de las cuales clausurará el certamen el 1 de noviembre. El Festival acogerá además en primicia la proyección de la serie 'Yakarta', la nueva colaboración del creador de cine y televisión Diego San José y el actor Javier Cámara tras 'Vota Juan'.

La selección de largometrajes incluye los estrenos de las películas de Fernando Franco ('Subsuelo') y Judith Colell ('Frontera'), junto a los primeros largometrajes de Carlos Saiz ('Lionel'), Lucía Aleñar ('Forastera') y Carlos Solano ('Leo & Lou'). El estreno nacional de 'Cuando un río se convierte en mar', de Pere Vilà Barceló, refuerza la presencia del cine nacional en esta edición.

La programación de la 70ª Seminci indaga en las relaciones familiares, en los vínculos que las sostienen y los conflictos que las transforman. Así como apuesta por las nuevas voces del cine español, que incluye a los cineastas Gabriel Azorín ('Anoche conquisté Tebas'), María Ruido ('La fábrica y el sexo'), Ana Serret ('Apuntes para una ficción consentida') y Candela Sotos ('Yrupê'), que transitan entre el ensayo, la historia y la ficción.

Animación

El programa también presenta dos películas de animación española que abordan problemas sociales actuales: 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, que refleja los desahucios a través de los ojos de una niña, y 'Bella', de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco, centrada en la violencia machista.

Cierran el listado los documentales 'David Delfín. Muestra tu herida', dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz, que retrata la figura del fallecido diseñador de moda; 'Las gafas de Isabel Coixet', firmado por Santiago Tabernero; 'Este cuerpo mío', ópera prima de la actriz Carolina Yuste junto a Afioco Gnecco, que aborda la identidad trans, y 'Pendaripén. La historia silenciada del pueblo gitano', de la mano de Alfonso Sánchez.

Fernando Franco competirá en Seminci por la Espiga de Oro con 'Subsuelo', adaptación de la novela homónima de Marcelo Luján (2015), explora una turbia relación entre dos hermanos tras un trágico accidente de tráfico. La película del director de 'Morir' y 'La consagración de la primavera' indaga en los sentimientos de culpa y dominación, con un destacable elenco de jóvenes actores.

'Lionel', el esperado primer proyecto de Carlos Saiz teje, con realismo, autenticidad y sensibilidad, una 'road movie' sobre la tormentosa relación entre un padre difícil y conflictivo que emprende un viaje, tan físico como emocional, con su hijo desde Murcia al norte de Francia. Inspirada en la familia de un amigo del director, Saiz define 'Lionel' como una película «no ficcionada, pero tampoco documental, que quiere explorar la magia de la cotidianidad».

La tercera película española que participará en la Sección Oficial a concurso de esta edición, 'Cuando el río se convierte en mar', de Pere Vilà Barceló, desarrolla con profundidad el trauma que sufre una joven tras una agresión sexual.

Fuera de competición, Judith Colell rescata en 'Frontera' un episodio poco conocido de la historia de España: el bloqueo de la frontera con Francia, tras la presión ejercida por el Gobierno de Hitler sobre el Gobierno franquista, para cerrar el paso a las personas, muchas de ellas judías, que huían por los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial.

Punto de Encuentro

Irene Iborra hace historia como la primera directora española en realizar un largometraje de animación stop motion con su ópera prima, 'Olivia y el terremoto invisible', que forma parte de las tres producciones españolas seleccionadas para la sección Punto de Encuentro. La guionista, directora y animadora marca un hito en el cine de animación nacional con esta innovadora propuesta.

Lucía Aleñar se alzó con el premio Fipresci en el reciente Festival de Toronto gracias a su ópera prima 'Forastera', expansión cinematográfica de su cortometraje homónimo, que se estrena en España en Seminci. Rodada en Mallorca, la cinta utiliza el luminoso paisaje estival como contrapunto al drama íntimo que atraviesan sus protagonistas: una adolescente y su abuelo enfrentándose al duelo por la muerte de la abuela.

La amistad masculina y el miedo a perder esa conexión que se da en la juventud, cuando dos amigos se cuentan lo que nadie más conoce, tiene su personal reflejo en la ópera prima de ficción de Gabriel Azorín, 'Anoche conquisté Tebas'.

Tiempo de Historia, la sección de Seminci dedicada a la no ficción, reúne dos trabajos muy personales a competición, 'Este cuerpo mío' e 'Yrupê'.

La actriz Carolina Yuste dirigió con Afioco Gnecco el cortometraje candidato a un Goya 'Este cuerpo mío', en el que recorrían de forma muy cercana el proceso de aceptación de la transición de género de Gnecco, así como la amistad entre ambos. El largometraje del mismo título que estrena Seminci acentúa el valor del apoyo mutuo.

En 'Yrupê', la realizadora Candela Sotos ha seguido los pasos de su tío abuelo para construir una película entre la ciencia y la poesía, tan única como la flor acuática amazónica que la da título. A pesar de la importancia histórica del material filmado por Guillermo Fernández-Zúñiga, pionero del cine científico en España en los años 30, gran parte de su obra se ha perdido. Incluido el documental 'La flor de Irupé', que comenzó durante su exilio en Argentina. La cineasta realiza un ejercicio de reconstrucción de la memoria personal, viajando a través de relatos familiares y archivos oficiales para arrojar luz sobre una biografía que fue ocultada por el franquismo.

Alquimias subvierte códigos

El desafío a los códigos cinematográficos tradicionales encuentra en esta sección un eco que este año incluye dos artistas y cineastas españolas con una importante trayectoria a sus espaldas. Ana Serret difumina la línea entre ilusión y realidad en 'Apuntes para una ficción consentida', la historia de una actriz suiza perdida en Madrid, interpretada por Isabelle Stoffel, que se encuentra en su camino con personajes muy dispares.

En el ensayo fílmico 'La fábrica y el sexo', la artista visual e investigadora María Ruido aborda la representación y cosificación de la mujer en los medios, especialmente en la televisión italiana.

Cuatro títulos de muy diversa factura reflejan las variadas inquietudes y el talento que muestra el panorama del cine español contemporáneo presentado por Seminci en su edición número 70.

'Leo & Lou', ópera prima de Carlos Solano retrata el viaje por carretera y por mar de dos personajes que no parecen encajar en la sociedad y a los que une el azar.

'Pendaripén (historia, en caló)' da nombre al ambicioso documental 'La historia silenciada del pueblo gitano' firmado por Alfonso Sánchez (El mundo es nuestro), que abarca los 600 años de historia del pueblo gitano en España desde la llegada de sus primeras comunidades a la Península Ibérica. 'Bella', nueva película de animación de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco (El viaje más largo), construye una fábula sobre la violencia machista a través de una historia de 'chica conoce chico' que se convierte en el relato de un encarcelamiento.

Por último, el realizador Santiago Tabernero (Vida y color) ofrece en el documental de RTVE 'Las gafas de Isabel Coixet' una mirada panorámica sobre el universo creativo y personal de la realizadora que inaugurará la 70ª Seminci.