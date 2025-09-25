El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fotograma de 'Un ángel en mi mesa'.
Una cierta historia del cine de autor

Oda a una sonrisa

La vida de Janet Frame, escritora neozelandesa marcada por su lucha contra la enfermedad, contada por Jane Campion

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:59

La directora y su época. Para desarrollar su formación artística Jane Campion (1954) tuvo que abandonar su país de origen, Nueva Zelanda, y trasladarse a ... Australia, cercana en ámbito geográfico pero a unos 2.000 kilómetros de distancia. Su primera vocación fue la pintura, de la que se pueden rastrear huellas en la solidez fotográfica de sus películas. Tras estudiar cine en Sidney, ganó con su primer corto, 'Peel', la Palma de Oro en el festival de Cannes de 1986. Retomó sus raíces neozelandesas con 'Un ángel en mi mesa', premiada en Venecia y en la Seminci de 1990. Su gran éxito fue su siguiente largometraje, 'El piano', de 1993, en la que aparecen paisajes exóticos de Nueva Zelanda bañados con la música de Michael Nyman.

Oda a una sonrisa