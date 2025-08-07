El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un fotograma de la película.

Seminci | Una cierta historia del cine de autor

Un Wajda proustiano

Amores de juventud entre un hombre y varias hermanas evocados desde la madurez de sus protagonistas

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:28

De las cinematografías del Este europeo el cine polaco fue el primero en resurgir tras la Segunda Guerra Mundial. Un puñado de directores ligados a ... la escuela de Lodz comenzaron a llevarse premios en festivales desde mediados de los cincuenta: Aleksander Ford, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Munk y sobre todo Andrzej Wajda, que llamó pronto la atención con la narración bélica 'Kanal' y con 'Cenizas y diamantes'. Tras esta generación surgieron otros directores tan brillantes y personales como Krzysztof Zanussi, Andrew Zulavsky o, a principios de los sesenta, Jerzy Skolimowski y Roman Polansky, que pronto desarrollaron una carrera internacional.

