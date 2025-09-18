Maravilla de luz y color

El director y su época. Zhang Yimou (1950) llegó al cine después de atravesar los desvaríos de la Revolución Cultural impulsada por Mao. Tuvo ... la suerte de compartir formación en Pekín con un grupo floreciente de estudiantes entre los que sobresalía Chen Kaige. Es la llamada Quinta Generación, que supo buscar caminos nuevos y personales al cine chino, lejos de las secas y cambiantes directrices oficiales. El tratamiento de caracteres individuales femeninos y la crítica implícita de las tradiciones trajo prohibiciones y problemas de exhibición a sus primeras películas, como la propia 'Semilla de crisantemo' o su siguiente producción 'La linterna roja'. Pero los numerosos premios que recibió en Europa allanaron muchas resistencias políticas y culturales. Por su primera película, 'Sorgo rojo', obtuvo en 1987 el Oso de Oro en Berlín. 'Semilla de crisantemo' fue premiada en Cannes y nominada al Oscar a la mejor película extranjera, además de obtener la Espiga de Oro en la Seminci. Su carrera se renovó a partir de 'Héroes', en 2002, en la que introdujo las artes marciales. En 2008 recibió el encargo de organizar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos en Pekín, con las que logró un enorme éxito.

La película. Ju Dou, nombre de la protagonista, era también el título original de la película en China. Por razones desconocidas en España se cambió por 'Semilla de crisantemo'. Lo curioso es que esa planta representa aspectos opuestos en Asia y en Occidente. El crisantemo se asocia a la energía y la esperanza de vida en el ámbito asiático, mientras que en Occidente va ligada al luto y a la muerte. Ambos aspectos, a pesar de su divergencia, tienen cabida en esta obra compleja y dura que admite múltiples enfoques.

Semilla de crisantemo Director: Zhang Yimou. Intérpretes: Gong Li, Li Baothian, Li Wei. China/Japón, 1989.

Zhang Yimou despliega su tercera película en el ámbito rural, en un impreciso 'lugar montañoso', hacia 1920. Otros éxitos de sus primeras realizaciones también tocaron pequeñas comunidades dominadas por las tradiciones, con especial atención al papel en ellas de la mujer. En 'Semilla de crisantemo' todo gira en torno a la tintorería de Yang Jinshan, un hombre mayor que compra esposas para tener descendencia. Ju Dou es la recién llegada que recibe el mismo trato cruel que las demás, con el hijo adoptivo de Yang como testigo mudo. La violencia de las relaciones va configurando un contrapeso de alianzas entre el muchacho y la joven esposa. Las parejas oficiales chocan con las reales, el matrimonio es sustituido por la pasión de los jóvenes y el vástago que nace de ella es a la vez el deseado heredero de la casa y el fruto del amor prohibido. Más que una lucha entre la bondad de los jóvenes y la terquedad violenta del patriarca la película muestra una suerte de desgracia comunal que va impregnando a cada uno y se apoya en la inmutabilidad de las tradiciones. Todos sufren, con la esperanza amorosa del principio derivando hacia la degradación y la desesperación. La repetida muerte por asfixia de los varones en los baños tóxicos de la tintorería refrenda ese destino maligno.

La marca de autor. Zhang Yimou comenzó su carrera en el cine como director de fotografía. El cuidado de la luz y los colores en sus películas quedó como herencia personal de esos trabajos iniciales, más una considerable sensibilidad para la puesta en escena. En 'Semilla de crisantemo' aparece otro rasgo que persistirá en su obra, la atención a la figura femenina, con la actriz Gong Li como mejor exponente. La conjunción de esos poderes de su cine se muestra en escenas en las que la precisión de los encuadres y la atmósfera que los recubre bastan para armar situaciones complejas, sin casi palabras. Así, el descubrimiento mutuo de miradas que se espían entre el joven y la muchacha. O el desfloramiento de Ju Dou contado metafóricamente por la tela teñida de rojo que se desliza sobre sí misma. Solo con las telas que envuelven las estancias Yimou despliega la pasión, el miedo, la esperanza y la muerte. Lindsay Kemp, el artista de 'Flowers', tuvo que enloquecer con esta película.