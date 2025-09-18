El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Gong Li protagonizó 'Semilla de crisantemo'.

Gong Li protagonizó 'Semilla de crisantemo'.
Una cierta historia del cine de autor

Maravilla de luz y color

'Semilla de crisantemo', que se proyecta este jueves en los Cines Broadway, cuenta un drama amoroso en el marco de las tradiciones de la China rural de 1920

Jorge Praga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:02

El director y su época. Zhang Yimou (1950) llegó al cine después de atravesar los desvaríos de la Revolución Cultural impulsada por Mao. Tuvo ... la suerte de compartir formación en Pekín con un grupo floreciente de estudiantes entre los que sobresalía Chen Kaige. Es la llamada Quinta Generación, que supo buscar caminos nuevos y personales al cine chino, lejos de las secas y cambiantes directrices oficiales. El tratamiento de caracteres individuales femeninos y la crítica implícita de las tradiciones trajo prohibiciones y problemas de exhibición a sus primeras películas, como la propia 'Semilla de crisantemo' o su siguiente producción 'La linterna roja'. Pero los numerosos premios que recibió en Europa allanaron muchas resistencias políticas y culturales. Por su primera película, 'Sorgo rojo', obtuvo en 1987 el Oso de Oro en Berlín. 'Semilla de crisantemo' fue premiada en Cannes y nominada al Oscar a la mejor película extranjera, además de obtener la Espiga de Oro en la Seminci. Su carrera se renovó a partir de 'Héroes', en 2002, en la que introdujo las artes marciales. En 2008 recibió el encargo de organizar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos en Pekín, con las que logró un enorme éxito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  7. 7 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  8. 8

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  9. 9

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  10. 10

    Repostería mexicana para resucitar a un clásico de las pastelerías en la plaza de Santa Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Maravilla de luz y color