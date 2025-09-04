El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Voces distantes'.
Una cierta historia del cine de autor

Un álbum de familia

Seminci. ·

Terence Davies reconstruye su infancia de posguerra con una poética obra vertebrada por canciones populares

Jorge Praga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:25

Terence Davies (1945-2023) construyó a paso lento una obra (ocho largometrajes más un documental sobre Liverpool) en la que la presencia de sus raíces ... familiares y culturales se conjuga con una personalidad única. Un creador al margen de movimientos y modas. En su cine podemos rastrear los cuidados de la puesta en escena de clásicos del cine inglés, como David Lean –'Breve encuentro'- o Michael Powell –'Las zapatillas rojas'-. Por el contrario no aparecen para nada los impulsos sociales y juveniles de la etapa del cine inglés en la que se formó como espectador, el 'free cinema'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  3. 3 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  4. 4

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  8. 8

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  9. 9

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  10. 10

    La fugaz patrulla de intervención rápida dejará Delicias para sacar más policías locales por toda la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un álbum de familia

Un álbum de familia