El Norte renueva su convenio de mecenazgo para difundir actividades de la Seminci El diario publicará este miércoles un suplemento de doce páginas sobre la programación y protagonistas del festival

Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad; Goyo Ezama, director general de El Norte de Castilla; el alcalde, Jesús Julio Carnero, y José Luis Cienfuegos, director de la Seminci.

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

La Semana Internacional de Cine de Valladolid arrancará el próximo viernes su 70 edición, una cita que contará con el apoyo de El Norte de Castilla en la difusión de las actividades del festival. El decano de la prensa española y la Fundación Municipal de Cultura han firmado un convenio para el mecenazgo de las actividades de la próxima edición de acuerdo a su consideración de patrocinador Plata.

Entre otros aspectos que incluye la colaboración, El Norte organiza el Premio del Público de la Sección Oficial y de Punto de Encuentro y se plantea incentivar la participación a través de sorteos para suscriptores y un encuentro con el director de Seminci, José Luis Cienfuegos.

El miércoles, 22 de octubre, el periodico publicará un suplemento de doce páginas en la edición de papel, que también estará disponible en la web del diario, sobre la programación y los protagonistas del certamen cinematográfico.

La pagina web de Seminci dispondrá de un enlace para acceder directamente al suplemento diario de El Norte de Castilla dedicado al festival.