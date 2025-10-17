La 70ª edición de la Seminci, al detalle: 137 estrenos, tres presentadoras y lo nuevo de La La Love You en exclusiva

Después de que los secretos de la 70ª edición de la Seminci se comenzaran a revelar poco a poco, parecía que ya no había espacio ... para más sorpresas, que ya estaba todo dicho. Bueno, pues todavía quedaba alguna. Las ha revelado este viernes el director del festival, José Luis Cienfuegos, durante la presentación de la programación en el Ayuntamiento de Valladolid. «Una edición ambiciosa y un festival luminoso y en movimiento», es, en resumen, la definición del responsable máximo de la Seminci sobre todo lo que se ofrecerá este año al público. Pero bueno, primero esas sorpresas. Una de ellas es el remate de la sección oficial, que añade un título más -en total 29- pero fuera de concurso. La cinta es 'Hamnet', de Chloe Zhao, ganadora del Oscar a Mejor Película y Dirección -Nomadland, 2020- y de una Espiga de Plata -The Rider, 2017-.

«Llevas muchos meses de negociación, peleas por esas películas y a lo mejor ocurre, como hace apenas unos días, que te confirman que puedes tener una de esas tan esperadas por el público», ha comentado el director del festival. El estreno de la cinta en España será en Valladolid, con dos sesiones. La primera el lunes 27 de octubre en el Auditorio Miguel Delibes a las 19:30 horas y una segunda el viernes 31 en el teatro Cervantes a las 18:00 horas. «Supongo que estará en la carrera de los Oscars, como están muchas de las películas que tenemos en sección oficial, en punto de encuentro y en tiempo de historia».

Ampliar El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Truismo, Blanca Jiménez. Alberto Mingueza

En total, la programación del festival suma 225 películas, de las que 137 serán largometrajes y cortometrajes que se estrenan, de forma nacional o internacional, en Valladolid. «Parece que ahora hay más programación que en 2022 -último año de Javier Angulo al frente de la Seminci-. Ahora se proyectan unas cuarenta o cincuenta películas menos. La cuestión es qué tipo de películas, dónde las colocamos y cómo están programadas. Este año es el despegue definitivo de Punto de Encuentro, son 23 películas y la primera vez que once de ellas han conseguido distribución en España. Es bueno para un festival que los distribuidores ya no solo quieran estar en la sección oficial, que es lo normal. Quieren estar en Valladolid, en la Seminci y en Punto de Encuentro», ha apuntado Cienfuegos.

El festival arrancará el próximo viernes con la gala de inauguración y el estreno nacional de 'Tres Adioses', de Isabel Coixet. Las maestra de ceremonias será Pepa Blanes, mientras que las encargadas de dirigir el cotarro en la clausura serán la actriz Llum Barrera y Elena Sánchez. Además, las ceremonias contarán con las actuaciones de El Niño de Elche y La La Love You, respectivamente. Otra sección, Tiempo de Historia, la de los documentales, la de la actualidad desde el punto de vista más real. «Este año tenemos una sección muy beligerante, muy diferente a la de otras ediciones. Quizá en los dos años anteriores era una sección más artística, pero en esta edición nos planteará preguntas políticas y también humanitarias», ha destacado el director de la Seminci. Temas como el conflicto en Gaza, la invasión rusa a Ucrania o cuestiones como la identidad de género o la maternidad.

Galas y música

José Luis Cienfuegos también ha destacado la presencia de trabajos que han sido prenominados hace escasos días a los Premios del Cine Europeo. «Por ejemplo tenemos once películas que están prenominadas y seis de quince en documentales». Sobre otras galas, el 29 de octubre está previsto que se celebre la gala Castilla y León en el teatro Zorrilla, donde se entregará la Espiga de Honor al actor segoviano Luis Callejo, en manos de la actriz Ruth Díaz y el director Benito Zambrano. En el homenaje se proyectarán dos cortometrajes documentales restaurados por la Filmoteca de Castilla y León. Además, el creador vallisoletano J. Sasso, que desarrolla su trabajo entre las artes plásticas y la experimentación sonora, pondrá música en directo en la proyección de la copia restaurada de El Canal de Castilla.

En la gala de inauguración, la actriz Blanca Portillo entregará a Gonzalo Salazar-Simpson y Sergi Casamitjana, directores de las escuelas de cine ECAM y ESCAC, la Espiga de Honor que les concede el festival este año. En la primera noche de gala participarán también el rapero vallisoletano Erik Urano, la percusionista palentina Laura Silva o el guitarrista zamorano Sergio Portales. La clausura contará con la entrega de todos los premios y la actuación de La La Love You, que presentará un adelanto de su próximo disco. Ese mismo día, el 1 de noviembre, la cineasta francesa Mia Hansen-Love recogerá en el Calderón la Espiga de Honor. También se amplía el programa educativo para fomentar la cultura cinematográfica, que se expande hasta Tordesillas y Tudela de Duero.

Los encargados de elegir a los ganadores de la Sección Oficial pasan por el jurado internacional, formado por el programador rumano y director artístico del Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF), Mihai Chirilov, la productora italiana Laurentina Guidotti, la cineasta española Elena López Riera, el director portugués João Pedro Rodríguez y el histórico crítico y gestor cultural francés Serge Toubiana. El jurado de Punto de Encuentro cuenta con la productora Ivette Liang, el guionista y director argentino Federico Luis y el director español Adrián Orr. Tiempo de Historia reunirá al programador español Manuel Asín, al director, escritor y comisario austriaco Alexander Horwath y la cineasta libanesa Feyrouz Serhal.

Valladolid acogerá también el Encuentro de Mujeres Cineastas, que celebra su octava edición. En esta ocasión, la cita busca reflexionar sobre la militancia, la colaboracióny el futuro del cine hecho por mujeres, que acogerá el paraninfo de la UVA el martes 28. También vuelve la programación de ocio nocturno durante el transcurso del festival. En esta ocasión en el Bizarro, El Desierto Rojo y el Museo del Patio Herreriano, que serán los puntos de encuentro.