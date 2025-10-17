El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cartel de la 70ª edición de la Seminci, durante su presentación. Alberto Mingueza

La 70ª edición de la Seminci, al detalle: 137 estrenos, tres presentadoras y lo nuevo de La La Love You en exclusiva

El festival completa la sección oficial fuera de concurso con el estreno de 'Hamnet', de la oscarizada Chloe Zhao y los nominados Paul Mescal y Jessie Buckley

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Después de que los secretos de la 70ª edición de la Seminci se comenzaran a revelar poco a poco, parecía que ya no había espacio ... para más sorpresas, que ya estaba todo dicho. Bueno, pues todavía quedaba alguna. Las ha revelado este viernes el director del festival, José Luis Cienfuegos, durante la presentación de la programación en el Ayuntamiento de Valladolid. «Una edición ambiciosa y un festival luminoso y en movimiento», es, en resumen, la definición del responsable máximo de la Seminci sobre todo lo que se ofrecerá este año al público. Pero bueno, primero esas sorpresas. Una de ellas es el remate de la sección oficial, que añade un título más -en total 29- pero fuera de concurso. La cinta es 'Hamnet', de Chloe Zhao, ganadora del Oscar a Mejor Película y Dirección -Nomadland, 2020- y de una Espiga de Plata -The Rider, 2017-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La 70ª edición de la Seminci, al detalle: 137 estrenos, tres presentadoras y lo nuevo de La La Love You en exclusiva

La 70ª edición de la Seminci, al detalle: 137 estrenos, tres presentadoras y lo nuevo de La La Love You en exclusiva