La Controversia de Valladolid tendrá ciclo propio en la 70 Seminci 'Dos orillas, un eterno debate' proyectará 17 películas que abordan distintos aspectos de la conquista de América

El Norte Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:55 | Actualizado 17:02h.

Hace 475 años, el 15 de agosto de 1550, comenzó uno de los debates más trascendentales documentados en la historia occidental sobre los derechos humanos: la Controversia de Valladolid. La Seminci recordará este hito histórico en su 70ª edición (24 octubre-1 de noviembre) con un ambicioso ciclo de 17 largometrajes que examinan la reinterpretación de la Conquista de América.

La Controversia de Valladolid (1550-1551) enfrentó a dos figuras fundamentales del pensamiento de la época: Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, quienes protagonizaron un debate teológico-jurídico sobre si los pueblos indígenas americanos poseían alma y, por tanto, si su conquista y esclavización podían justificarse moralmente bajo los principios del derecho natural y la doctrina cristiana.

El ciclo 'Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid' recorre la representación cinematográfica del legado colonial. La selección abarca títulos procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Venezuela, rodados entre 1930 y el siglo XXI. Ha sido comisariado por un colectivo de programadores procedentes de Colombia, Uruguay, Perú, Argentina y España. Entre ellos se encuentran largometrajes firmados por Nelson Pereira dos Santos, Ripstein, Gutiérrez Alea, Oliveira, Lucrecia Martel o Carlos Saura.

Las proyecciones se completarán con una publicación monográfica y un espacio de reflexión en el que participarán especialistas de España y Latinoamérica, creando un diálogo académico que enriquecerá la experiencia cinematográfica. Seminci celebrará la mesa redonda 'La Controversia de Valladolid' el lunes 27 de octubre a las 12 horas, en el marco de las actividades 'Pensar el cine en Seminci'. Moderada por el doctor y catedrático de Filosofía de la UVa José Manuel Chillón Lorenzo, intervendrán en el encuentro Alejandra Trelles, directora artística de la Cinemateca Uruguaya y directora del Festival Internacional de Cine del Uruguay; Marina Stavenhagen, guionista, escritora, realizadora y directora de la Filmoteca Mexicana, entre otros especialistas, y Víctor J. Vázquez Alonso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

La publicación, incluida dentro del número de octubre de la revista 'Caimán. Cuadernos de Cine', incluye artículos escritos por el historiador de cine Paulo Antonio Paranaguá; el crítico Roger Koza; el catedrático José Enrique Monterde, y la investigadora de cine Rocío Ruiz Pleguezuelos.

La cinematografía iberoamericana comenzó a debatir las narrativas oficiales del colonialismo desde las primeras décadas del siglo XX.

'Wara Wara' (Bolivia, 1930), de José María Velasco Maidana, representa una de las primeras películas mudas latinoamericanas en abordar la conquista española desde una perspectiva indígena, utilizando el romance trágico entre una princesa inca y un conquistador español como vehículo para denunciar la destrucción de las culturas precolombinas. Seminci proyectará la copia restaurada en 2010.

En los años 70, Nelson Pereira dos Santos marcó un hito en el Cinema Novo brasileño con 'Como era gostoso o meu francés' (Brasil, 1971), al plantear, basándose en las aventuras de Hans Staden e informes de cronistas, el intento de integración de un francés en la tribu indígena caníbal que lo ha capturado y planea sacrificarlo y comérselo.

En la misma década, el mexicano Arturo Ripstein aborda en 'El santo oficio' (México, 1973) la persecución a los judíos, acusados de causar una epidemia, en el México virreinal durante el siglo XVI. 'La última cena' (Cuba, 1976), de Tomás Gutiérrez Alea, denuncia la esclavitud y el capitalismo a través de la historia real del aristocrático dueño de una explotación azucarera cubana en el siglo XVIII.

En los años ochenta y noventa surgieron coproducciones y películas españolas que reexaminaron el legado colonial. 'El Dorado' (España, Francia, Italia, 1988), de Carlos Saura, recrea la expedición de Lope de Aguirre por el Amazonas.

'Cabeza de Vaca' (1991), de Nicolás Echevarría, explora los procesos de transformación identitaria a través de las aventuras del explorador náufrago Alvar Núñez Cabeza de Vaca, interpretado por Juan Diego.

Títulos como los rodados en Venezuela, Bolivia o Argentina en los años 90 y 2000 permiten entender cómo el cine latinoamericano ha procesado su historia y construido su identidad, mientras que el portugués Oliveira rescata la figura del jesuita António Vieira, defensor de las mismas ideas a favor de los indígenas que apoyó Bartolomé de las Casas en 'La Controversia de Valladolid'.

Jorge Sanjinés (Espiga de Oro, 1970) refleja en 'Para recibir el canto de los pájaros' (Bolivia, 1995) cómo un grupo de cineastas bolivianos, que ruedan una película sobre la conquista española en una lejana comunidad indígena andina, reproducen involuntariamente las mismas actitudes y prejuicios que critican a los conquistadores.

En 'Jericó' (Venezuela, 1991), Luis Alberto Lamata presenta la historia de un fraile dominico del siglo XVI, acogido por los indios caribeños, tras ser el único superviviente de la expedición de conquista capitaneada por el alemán Ambrosio Alfínger.

Además de conquistadores y sacerdotes, América atrajo a exploradores y científicos. Jorge Acha refleja en 'Mburucuyá, cuadros de la naturaleza' (Argentina, 1991) el viaje de dos ellos, el pensador Alexander Humboldt y la botánica Aimée Bonpland, a finales del siglo XVIII, y el encuentro entre su cosmovisión occidental y la de los indios yaruro.

La brasileña Lúcia Murat llevó a la pantalla en 'Brava gente brasileira' (Brasil, Portugal, 2000) un hecho histórico: el levantamiento de un grupo de indios de etnia gaicuru contra los colonizadores portugueses.

'Palabra y utopía' (Portugal, 2000), de Oliveira, explora la labor evangelizadora en Brasil del jesuita António Vieira. 'El bien esquivo' (Perú, 2001), de Augusto Tamayo, retrocede hasta el siglo XVII para retratar la sociedad virreinal peruana.

El cine del siglo XXI ha desarrollado aproximaciones sofisticadas y experimentales, incorporando nuevas metodologías narrativas y una conciencia más madura. 'El abrazo de la serpiente' (2015), de Ciro Guerra, sigue los viajes de dos científicos europeos separados por décadas en su encuentro con un chamán amazónico.

'Epitafio' (2015) cuenta la historia de tres conquistadores españoles que marchan hacia la cima del volcán Popocatépetl en 1519 por órdenes de Hernán Cortés. 'Zama' (2017), de Lucrecia Martel, deconstruye los códigos del cine histórico tradicional, creando un ambiente claustrofóbico para reflejar el poder. Su propuesta estética y su juicio implícito a las estructuras de dominación la sitúan como una de las obras más innovadoras del cine latinoamericano reciente.

'Eles transportan a morte', ópera prima de Helena Girón y Samuel M. Delgado (España, Colombia, 2021) examina los legados de la violencia colonial en el presente. En su ópera prima, 'Al Oriente' (Ecuador, 2021), José María Avilés otorga el protagonismo a un trabajador de la construcción de una carretera que cruzará la cordillera de Llanganates.