El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carteles de la 70ª edición de la Seminci, en el Teatro Calderón. Alberto Mingueza

Problemas en la venta online de los abonos de la Seminci: «Es una vergüenza»

La cola virtual redirigía a una pestaña que pedía ingresar un usuario y contraseña sin posibilidad de adquirir entradas hasta casi una hora después del inicio de la venta

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:04

Comenta

Tenían apuntada la hora los seminceros más acérrimos. Las once de la mañana del martes. Era el momento en el que la Seminci ponía a ... la venta sus abonos. Entradas que dan acceso a la totalidad de las proyecciones en el Carrión o en el Calderón, en diferentes horas y sesiones (matinal, vermut o nocturno), incluyendo uno de ellos también la entrada a las galas de inauguración y clausura. Es este último quizá el más codiciado, que permite la entrada a 21 proyecciones de sección oficial más las dos galas en el teatro Calderón. Pero cuando ha llegado la hora, los cinéfilos interesados se han encontrado con que no podían conseguir entrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  8. 8

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Problemas en la venta online de los abonos de la Seminci: «Es una vergüenza»

Problemas en la venta online de los abonos de la Seminci: «Es una vergüenza»