Problemas en la venta online de los abonos de la Seminci: «Es una vergüenza»

Tenían apuntada la hora los seminceros más acérrimos. Las once de la mañana del martes. Era el momento en el que la Seminci ponía a ... la venta sus abonos. Entradas que dan acceso a la totalidad de las proyecciones en el Carrión o en el Calderón, en diferentes horas y sesiones (matinal, vermut o nocturno), incluyendo uno de ellos también la entrada a las galas de inauguración y clausura. Es este último quizá el más codiciado, que permite la entrada a 21 proyecciones de sección oficial más las dos galas en el teatro Calderón. Pero cuando ha llegado la hora, los cinéfilos interesados se han encontrado con que no podían conseguir entrada.

Entrar a la cola virtual era posible. Y esperar, también. Pero cuando el número llegaba a cero la página web del festival redirigía a los usuarios a otra pestaña donde no era posible elegir asientos. Solo aparecía un mensaje que pedía a los compradores que introdujeran un usuario y una contraseña, que claro, no tenían, pues la página web de la Seminci no requiere de ningún registro para poder navegar por ella o hacer procesos de compra. Ni ahora ni antes.

Ampliar Mensaje que pedía ingresar un usuario y contraseña a los usuarios. El Norte

Conforme el reloj superaba la hora establecida, la incertidumbre ha comenzado a asomarse en redes sociales, donde varios usuarios han criticado el proceso de compra, que se ha demorado durante casi una hora hasta que las primeras personas han podido acceder a la venta sin problemas. Es decir, que hasta entonces tocaba esperar en la cola virtual para llegar a la pestaña que pedía ese usuario y contraseña. No conseguir nada. Y vuelta a empezar. «¿Hay que registrarse para comprar abono online?», preguntaba una usuaria de la red social X, antes Twitter.

Una pregunta que algunas cuentas ya habían formulado este lunes, un día antes de la venta, sin que se respuesta por parte de las redes del festival. «Vergonzoso. Un año más, problemas para la compra. No se puede acceder de ninguna manera», comentaba otro perfil. «Se les ha debido de olvidar quitar este filtro de acceso. Me extrañaba y se lo advertí ayer. Ni caso me hicieron», apuntaba otro usuario. Al final, la situación se ha subsanado poco antes de mediodía, cuando se ha podido acceder a la venta sin necesidad de ingresar ningún usuario o contraseña, ya con normalidad. Por la tarde, todos los abonos estaban vendidos a falta del nocturno para el Carrión, que incluye nueve proyecciones en el teatro.

La Seminci envió un correo electrónico a varios de los afectos en los que «lamenta las incidencias». «Aunque el problema técnico se resolvió pronto, algunos usuarios siguieron viendo el error por el caché del navegador, lo que impidió completar la compra», explicaron desde el festivla, para añadir: «Sentimos mucho las molestias y la frustración que esto haya causado».

Todavía quedan más ventas para la 70ª edición de la Seminci, que continúa este jueves a las 11:00 horas con el pase de diez entadas, que es válido para todas las sesiones programadas, excepto en el Calderón, previo canje de entradas online o en taquillas. La venta anticipada de entradas generales comienza este viernes y se podrán adquirir de forma online, también en el mismo horario, o en las taquillas del Calderón y de los cines Broadway en su horario habitual.