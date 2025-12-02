El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci
Logo Patrocinio
José Luis Cienfuegos, en los soportales del Teatro Calderón, fotografiado para la entrevista que publicó El Norte en la pasada edición de la Seminci.

Ver 12 fotos
José Luis Cienfuegos, en los soportales del Teatro Calderón, fotografiado para la entrevista que publicó El Norte en la pasada edición de la Seminci. A. Mingueza

Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid

El Ayuntamiento anuncia el fallecimiento del responsable del certamen

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes, según ha anunciado el Ayuntamiento de Valladolid en un mensaje en su cuenta de X en el que expresa sus condolencias por el «fallecimiento repentino» del director del festival. «En estos momentos de dolor, la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine. DEP».

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado sus condolencias a través de un mensaje de voz. «La muerte, como muchas veces acontece de manera sorpresiva, nos acaba de arrebatar a José Luis Cienfuegos, nuestro director de la Seminci. Antes lo fue del festival de cine de Gijón y del festival de cine de Sevilla. Las tres ediciones que ha dirigido nuestra querida Seminci ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso desde el punto de vista que realmente importa, ser el gran festival de cine de autor». Carnero ha definido al responsable del certamen como «un amante del arte, del cine de autor, pero sobre todo José Luis Cienfuegos era un amante de la vida, de las personas, un entusiasta, una persona llena de ilusión, amiga de sus amigos. Desde aquí, rendirle a su familia nuestro más sentido pésame».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  7. 7 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  8. 8

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  9. 9

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  10. 10

    El carnicero que vino a Valladolid por amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid