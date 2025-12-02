Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid

Jesús Bombín Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes, según ha anunciado el Ayuntamiento de Valladolid en un mensaje en su cuenta de X en el que expresa sus condolencias por el «fallecimiento repentino» del director del festival. «En estos momentos de dolor, la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine. DEP».

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado sus condolencias a través de un mensaje de voz. «La muerte, como muchas veces acontece de manera sorpresiva, nos acaba de arrebatar a José Luis Cienfuegos, nuestro director de la Seminci. Antes lo fue del festival de cine de Gijón y del festival de cine de Sevilla. Las tres ediciones que ha dirigido nuestra querida Seminci ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso desde el punto de vista que realmente importa, ser el gran festival de cine de autor». Carnero ha definido al responsable del certamen como «un amante del arte, del cine de autor, pero sobre todo José Luis Cienfuegos era un amante de la vida, de las personas, un entusiasta, una persona llena de ilusión, amiga de sus amigos. Desde aquí, rendirle a su familia nuestro más sentido pésame».