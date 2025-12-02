El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
José Luis Cienfuegos A. MINGUEZA

Las redes sociales se llenan de mensajes en memoria de Cienfuegos: «Es una gran pérdida»

El mundo de la cultura y del cine llora la pérdida del director de la Seminci, «que realizó un gran trabajo en todos los festivales que dirigió»

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:41

Comenta

La repentina muerte del director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, ha sido un mazazo tanto para la ciudad de Valladolid como para el mundo ... de la cultura. Las redes sociales se han llenado de mensajes de recuerdo al actual director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que también estuvo al frente del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  7. 7

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  8. 8

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  9. 9

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  10. 10 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las redes sociales se llenan de mensajes en memoria de Cienfuegos: «Es una gran pérdida»

Las redes sociales se llenan de mensajes en memoria de Cienfuegos: «Es una gran pérdida»