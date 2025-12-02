Las redes sociales se llenan de mensajes en memoria de Cienfuegos: «Es una gran pérdida»

La repentina muerte del director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, ha sido un mazazo tanto para la ciudad de Valladolid como para el mundo ... de la cultura. Las redes sociales se han llenado de mensajes de recuerdo al actual director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que también estuvo al frente del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Uno de esos mensajes ha llegado, precisamente desde la cuenta oficial del Festival Internacional de Cine de Gijón, donde destacaron «su compromiso con el cine y su humanidad», los cuales «dejarán una huella imborrable». Lógicamente, la cuenta de la Seminci en 'X' se ha hecho eco de la noticia y ha señalado que «transformó radicalmente la manera de hacer festivales en nuestro país, haciendo de ellos lugares habitables en los que el cine se convertía en el pilar para la celebración de la cultura y de la vida».

Fallece a los 60 años el director de Seminci José Luis Cienfuegos



Tras tres décadas consagradas a la dirección de algunos de los festivales más importantes de España, culminando en la 70 edición de Seminci, José Luis Cienfuegos ha fallecido hoy en Madrid a los 60 años.



Comenzó… pic.twitter.com/hUN3t3sOqf — SEMINCI (@Seminci_oficial) December 2, 2025

La Academia de Cine ha publicado la triste noticia con un escueto tuit en su cuenta de 'X'.

Fallece a los 60 años el director del Festival de Valladolid @SEMINCI José Luis Cienfuegos. pic.twitter.com/nDXCHraKo1 — Academia de Cine (@Academiadecine) December 2, 2025

Mientras, en la cuenta oficial de los Premios Feroz se califica a Cienfuegos como «un apasionado del cine» «que realizó un gran trabajo en todos los festivales que dirigió».

Lamentamos el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, un apasionado del cine y que realizó un gran trabajo en todos los festivales que dirigió. Nuestro pésame para sus familiares, amigos y colegas. Descanse en paz https://t.co/qHIXq95H28 — Premios Feroz (@PremiosFeroz) December 2, 2025

La cuenta del Ministerio de Cultura ha destacado «su legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles».

Desde el Ministerio de Cultura lamentamos el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, director de la @Seminci_oficial de Valladolid.



Con su adiós, nos deja un legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles. Descanse en paz. https://t.co/b0OpL7Bb6j — Ministerio de Cultura (@culturagob) December 2, 2025

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también ha utilizado sus redes sociales para dar las gracias a Cienfuegos por su «entrega con Valladolid y su Seminci» y para reconocer su lealtad.

Jose Luis gracias por tu entrega con #Valladolid y su @Seminci_oficial

Gracias por tu lealtad.

DEP https://t.co/yGRG4UD0TD — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) December 2, 2025

El actual ministro de Transportes y anterior alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dicho lo siguiente en sus redes: «En abril de 2023 tomaba el relevo de un grande como Javier Angulo, con el reto de dirigir un festival único. Apenas pudimos trabajar juntos, pero la noticia de su muerte me ha conmocionado. Muy joven y con muchas cosas por hacer. Una pena enorme», apuntó Puente.

En abril de 2023 tomaba el relevo de un grande como Javier Angulo, con el reto de dirigir un festival único. Apenas pudimos trabajar juntos, pero la noticia de su muerte me ha conmocionado. Muy joven y con muchas cosas por hacer. Una pena enorme. https://t.co/ne6N0LM8x3 pic.twitter.com/LvhC3CHwxS — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 2, 2025

También el alcalde de Sevilla, ciudad en la que dirigió su festival de cine, usó las redes sociales para recordar la figura de Cienfuegos.

Lamento profundamente el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, referente absoluto del cine en nuestro país.



Su labor y su visión marcaron la historia del @festivalsevilla l, al que impulsó con talento y compromiso desde 2012, y de otros grandes festivales nacionales.



DEP. https://t.co/UQom59Xsgt — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) December 2, 2025

Por último, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que «es una gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla León y para la Seminci».