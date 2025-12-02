El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Luis Cienfuegos, en su despacho de la Seminci en las dependencias del Teatro Calderón. Alberto Mingueza

Perfil / José Luis Cienfuegos

Un director de festivales al que la Seminci de Valladolid le sentaba como un guante

Reconocido por su rigor como programador y su defensa del cine independiente, su repentino fallecimiento trunca el salto de calidad que el certamen estaba llamado a dar bajo su dirección

Chema Cillero

Chema Cillero

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:04

José Luis Cienfuegos fue uno de los grandes programadores y directores de festivales del cine español reciente, figura clave en la consolidación de Gijón, Sevilla ... y, desde 2023, de la Seminci de Valladolid, donde acababa de culminar la 70ª edición y donde empezaba a dejar huella de la idoneidad de su elección para un certamen que lleva a gala su condición de certamen de cine de autor.

