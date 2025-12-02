José Luis Cienfuegos fue uno de los grandes programadores y directores de festivales del cine español reciente, figura clave en la consolidación de Gijón, Sevilla ... y, desde 2023, de la Seminci de Valladolid, donde acababa de culminar la 70ª edición y donde empezaba a dejar huella de la idoneidad de su elección para un certamen que lleva a gala su condición de certamen de cine de autor.

Nacido en Avilés en 1964, Cienfuegos se formó en el ámbito de la gestión cultural y comenzó vinculado al Festival de Cine de Gijón, primero en tareas de prensa y programación hasta asumir su dirección en 1995, cargo que mantuvo hasta 2011, dotando al certamen de un marcado sello de cine independiente y de autor. Posteriormente tomó las riendas del Festival de Cine Europeo de Sevilla en 2012, que dirigió durante una década, reforzando su perfil como escaparate del cine europeo contemporáneo.

En 2023 fue elegido por unanimidad del Patronato nuevo director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, para tomar el relevo de Javier Angulo, convirtiéndose en el octavo responsable de la historia del festival. En Valladolid se propuso mantener el carácter de certamen de autor, cuidar las retrospectivas y el diálogo entre el cine del presente y el patrimonio cinematográfico, así como reforzar la relación con el público y las actividades a lo largo de todo el año bajo la marca Seminci.

Perfil profesional y reconocimientos

Reconocido por su rigor como programador, su defensa del cine independiente y su labor de difusión cultural, acumuló más de tres décadas al frente de grandes festivales españoles. Fue miembro de la European Film Academy y de su comité de expertos, participó en el comité de selección de los premios LUX del Parlamento Europeo y ejerció como jurado en festivales internacionales como San Sebastián, Karlovy Vary, Rotterdam o BAFICI, entre otros.

Además de su trabajo al frente de festivales, asesoró programaciones en instituciones como Laboral Cinemateca y colaboró con German Films para el Festival de Cine Alemán de Madrid, manteniendo siempre una mirada abierta al cine europeo y al cine de autor global. Su manera de entender los festivales como espacios de resistencia cultural, de educación de públicos y de cercanía con la ciudadanía le granjeó un enorme respeto en el sector.

Su muerte ha provocado una oleada de condolencias en el mundo del cine y en la ciudad de Valladolid, empezando por las del alcalde y presidente del Patronato del festival, Jesús Julio Carnero, que ha subrayado su entrega al festival y el impulso que dio en apenas tres ediciones a la nueva etapa de la Seminci.

Su legado queda ligado a la consolidación de Gijón como referencia del cine independiente, a la internacionalización del Festival de Sevilla y a la renovación serena pero firme de la Seminci, donde defendió la mezcla de memoria cinematográfica y riesgo contemporáneo. Para la comunidad cinéfila y para Valladolid, Cienfuegos deja la imagen de un director cercano, apasionado por el cine y convencido de que los festivales son, ante todo, un lugar de encuentro entre las películas y el público.