La 70 Seminci sumó 103.000 espectadores y su taquilla ha crecido un 53% en tres años La sección Punto de Encuentro ha triplicado su audiencia respecto a 2022

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha cerrado su 70ª edición con cifras que consolidan su crecimiento sostenido: 103.000 espectadores en salas (un 30% más que en 2022), una recaudación de taquilla un 8,3% mayor que en 2024, que se ha incrementado un 53% en tres años (234.840 euros) sin modificación de precios, y más de 2.200 profesionales acreditados. La 70ª Seminci, celebrada del 24 de octubre al 1 de noviembre, ha destacado por el éxito de público de sus secciones competitivas, especialmente Punto de Encuentro, que ha triplicado su audiencia desde 2022.

«Esta edición ha contado con un público generoso y volcado en el festival», según la valoración del director del festival, José Luis Cienfuegos. «Creo que se ha percibido y transmitido un festival con un enorme potencial que ha cumplido 70 años en un gran estado de forma», añade.

La 70 Seminci ha incluido 226 títulos (137 estrenos), divididos entre 149 largometrajes y 77 cortometrajes, proyectados en 406 sesiones a lo largo de nueve días.

El mayor crecimiento proporcional de espectadores se ha registrado en la sección Punto de Encuentro, con un 37,68% de incremento respecto a 2024. Este dato confirma la confianza del público en las apuestas de programación del festival, que desde 2022 casi ha triplicado la audiencia de esta sección.

Los programas educativos Miniminci y Seminci Joven mantienen su atractivo entre el público más joven, procedente de cerca de 170 centros docentes (88 de infantil y 79 institutos) de Valladolid y la provincia, que han disfrutado de una programación específica compuesta por 31 largometrajes y 20 cortometrajes.

El total de profesionales, con 1.100 invitados y 420 cineastas y representantes de las películas programadas, además de profesionales de la industria cinematográfica y periodistas, ha alcanzado los 2.180, un 25% más que en 2024 (1.739) y un 68% superior a 2022 (1.296).

Otro de los rasgos distintivos de Seminci es la numerosa presencia de equipos y representantes de las películas y los encuentros organizados con el público: sin contar presentaciones o actividades formativas o de prensa, se llevaron a cabo 125 coloquios en salas tras las proyecciones.

A los 103.000 espectadores en salas se añaden los más de 6.000 participantes en las actividades paralelas que Seminci ofreció para reflexionar sobre el cine, disfrutar de experiencias musicales y descubrir los entresijos de algunos de los títulos españoles programados.

Bajo el epígrafe 'Pensar el Cine en Seminci', el festival organizó cinco mesas redondas y encuentros. La segunda edición de la exposición 'Huellas y Fugas. El cine español en Seminci' permitió al público adentrarse en la trastienda de las producciones nacionales del festival. El Museo Patio Herreriano ofreció, asimismo, la proyección 'Última sesión', una selección las imágenes de salas de cine que el fotógrafo Javier Campano ha recopilado desde los años setenta y que ha montado el comisario de cine y video Andy Davies.

La 71ª edición se celebrará del 23 al 31 de octubre de 2026.