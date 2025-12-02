El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Paco Heras, en una de las salas de proyecciones de los Cines Broadway. G. Villamil

«Supone mucha tristeza perder a un hombre con su ímpetu y sus ganas»

La Academia de Cine y los exhibidores que colaboran con el festival muestran su «estupor» por la muerte del director de la Seminci, José Luis Cienfuegos

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:46

Impresionados y en 'shock'. A medida que mediada la tarde trascendía la noticia del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, crecía el estupor ante el ... trágico desenlace en el mundo vinculado al cine español y a la Seminci. Antes de emitir un comunicado, fuentes de la Academia de Cine presidida por Fernándo Méndez-Leite, recordaban la celebración de los Premios Goya en Valladolid en febrero del pasado año. «Estamos conmocionados, siempre ha habido una relación intensa con el festival», señalaron fuentes de la Academia.

