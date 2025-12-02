«Supone mucha tristeza perder a un hombre con su ímpetu y sus ganas»

Impresionados y en 'shock'. A medida que mediada la tarde trascendía la noticia del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, crecía el estupor ante el ... trágico desenlace en el mundo vinculado al cine español y a la Seminci. Antes de emitir un comunicado, fuentes de la Academia de Cine presidida por Fernándo Méndez-Leite, recordaban la celebración de los Premios Goya en Valladolid en febrero del pasado año. «Estamos conmocionados, siempre ha habido una relación intensa con el festival», señalaron fuentes de la Academia.

En el ámbito más local, los cines de la ciudad son un aliado esencial del certamen. «Para la Seminci, ahora mismo y en caliente, supone mucha tristeza perder a un hombre con el ímpetu, las ganas y la fuerza de querer trabajar», se lamentaba Paco Heras, propietario de los Cines Broadway y Manhattan de Valladolid. En la salas de los primeros tiene la Seminci uno de sus escenarios de proyecciones del festival, cuyo director clausuraba el pasado 1 de noviembre la 70 edición, la tercera y última en la que ha estado al frente.

La última vez que Paco Heras conversó con Cienfuegos fue el pasado viernes en la estación de trenes. «Yo esperaba a mi hija y él cogía un tren camino de Madrid, iba a ver la actuación de la flamenca Rocío Molina», recuerda el empresario de los cines vallisoletanos. «Su máxima ilusión era que el festival siga vivo, no sé qué pasará a partir de ahora; aún se me hace difícil creer que una persona dinámica, con tantas ganas de comerse el cine se haya ido de esta forma tan repentina».

Ampliar Arturo Dueñas, propietario de los Cines Casablanca. Rodrigo Jiménez

Otro propietario de salas de cine, Arturo Dueñas, mantenía una relación «profesional y de amistad» con Cienfuegos no solo a través de su implicación de sus Cines Casablanca con la Seminci, sino por su colaboración en proyecciones y coloquios celebrados con cineastas como Jonás Trueba, Julio Medem o Celia Rico. «Por aforo no somos sede del festival, pero en los Casablanca es donde el jurado ve las películas que luego juzga; teníamos mucha y buena relación, solíamos quedar en el pub Patton a tomar algo», evoca Dueñas, también realizador cuya película 'Secundarias', se estrenó en la gala de Castilla y León del festival. «Para mí fue un espaldarazo».

El cineasta Ramón Lluís Bande, que en mayo presentó en el Espacio Seminci su película y su 'Trilogía republicana', lamentó la pérdida. «En estos momentos casi no salen las palabras, estuve con él en la Seminci, estuvimos hasta hace poco intercambiando mensajes, no lo puedo creer, a nivel personal es una pérdida grandísima, José Luis fue muy importante en vida y en mi evolución profesional, y para el cine de autor en España no hay otro nombre como él, nadie hizo tanto por poner en orden los festivales».

Desde el ámbito político también llegaron las condolencias. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, señaló a través de un mensaje de voz enviado a los medios: «La muerte, como muchas veces acontece de manera sorpresiva, nos acaba de arrebatar a José Luis Cienfuegos. Las tres ediciones que ha dirigido nuestra querida Seminci ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso desde el punto de vista que realmente importa, ser el gran festival de cine de autor». También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se pronunció a través de un post en X. «En abril de 2023 tomaba el relevo de un grande como Javier Angulo, con el reto de dirigir un festival único. Apenas pudimos trabajar juntos, pero la noticia de su muerte me ha conmocionado. Muy joven y con muchas cosas por hacer. Una pena enorme», escribe el exalcalde vallisoletano.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también a través de su cuenta en la red social X, lamentó la «gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla y León y para la Seminci» y envió todo su apoyo a «familia, amigos y al mundo del cine» por la pérdida de «un referente internacional» del séptimo arte.