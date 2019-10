Javier Angulo: «Estoy contento de que la Junta haya subido la ayuda al festival» Javier Angulo, director de la Seminci. / Henar Sastre El director de la Seminci cifra en tres millones de euros la cantidad «ideal» para hacer el festival y pide ayuda para lograr patrocinios de empresas JESÚS BOMBÍN Valladolid Jueves, 3 octubre 2019, 07:13

El director de la Seminci, Javier Angulo, se llevó ayer una alegría al conocer que la Consejería de Cultura aumentará la dotación económica para un festival que este año contará con un presupuesto de 2.400.000 euros, 50.000 más que el año pasado. «Me parece muy bien que hayan subido la ayuda, estoy muy contento porque la Junta de Castilla y León demuestra interés por la marca Seminci, la más importante de la comunidad según varios estudios sobre eventos culturales».

No obstante, Angulo considera que para hacer «bien» el festival sería necesario contar con 2.500.000 euros, aunque la cantidad «ideal», cifró, «sería de 3 millones de euros; ese es el objetivo que debemos alcanzar».

En la consecución de esa meta solicita que, de cara al próximo año, la administración regional «eche una mano» en la captación de patrocinios de grandes compañías de Castilla y León. «Faltan empresas que quieran invertir en el festival; una política de desgravaciones fiscales como la que tienen otros países europeos facilitaría mucho la llegada de capital de ese tipo», apuntó.

En los próximos días se convocará el consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura, donde el director de la Seminci presentará con detalle la programación y otros aspectos del festival. Tras la reorganización de la Fundación Municipal de Cultura aprobada en diciembre del pasado año, el consejo rector sustituye al patronato como órgano director, del que antes formaban parte representantes institucionales de la Junta, la Diputación y el Ministerio de Cultura. Ahora estas entidades pasan a ser patrocinadoras por la aportación financiera que realicen y el consejo rector estará formado por cuatro concejales del PSOE y tres del Partido Popular, en tanto que Valladolid Toma la Palabra, Ciudadanos y Vox cuentan con un representante cada uno, a los que se suman un miembro de la Federación de Vecinos Antonio Machado y otro de la Federación Conde Ansúrez.

A las palabras de ayer del alcalde, Óscar Puente, en las que advertía a la Junta que «no pintaba nada» en la Seminci si no apotaba financiación «suficiente» y que «para dar cien mil euros, ya los ponemos nosotros», respondió la presidenta del grupo municipal Popular, Pilar del Olmo: «No hay que prescindir de ninguna ayuda que te puedan dar y más cuando parece que la Junta está dispuesta a colaborar como ha hecho siempre. No es bueno ir de sobrados ni se puede despreciar ni un euro para la Seminci, y menos por una cabezonería de no sentarse (Puente e Igea) uno con otro».