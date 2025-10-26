El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Harry Lighton, director de 'Pillion'. Mar García

Dinámicas de poder y masculinidades a debate en el drama queer 'Pillion'

Harry Lighton empareja a Alexander Skarsgård y Harry Melling en un filme con las prácticas BDSM de fondo

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:25

Comenta

La Sección Oficial de la 70 Seminci ha sumado hoy también una de las candidatas a la llamada Espiga Arcoiris, que reconoce a aquellos trabajos ... cinematográficos que reflejan con sensibilidad especial las vivencias, luchas y realidades del colectivo LGBTIQ+. Tras su paso por Cannes, 'Pillion' aterriza en Valladolid de la mano de su director, el debutante Harry Lighton, y uno de sus protagonistas, la estrella Alexander Skarsgård, que interpreta la parte dominante en una dinámica de poder y sexo con las prácticas BDSM como telón de fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  3. 3 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  4. 4 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  5. 5

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  8. 8 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dinámicas de poder y masculinidades a debate en el drama queer 'Pillion'

Dinámicas de poder y masculinidades a debate en el drama queer &#039;Pillion&#039;