Trozos de vida

No han transcurrido más de quince minutos en 'Kika' y ya sabemos cosas esenciales de la protagonista: que está casada y tiene una niña; que ... trabaja de asistente social con casos bastante fuertes; que le atrae de forma irresistible un mecánico de bicis al que ha conocido por un percance casual; que se ríe mucho, que está desconcertada; que se acuesta con el mecánico, siguiendo los consejos de una compañera; que se separa de su marido... Todavía queda mucho metraje por recibir, pero en ese pequeño trecho la biografía de Kika ha avanzado varios meses sin que nada importante quede fuera y, sobre todo, nos ha agarrado por las solapas y no nos va a soltar hasta que se enciendan las luces.

'Kika' Directora: Alexe Poukine

Intérpretes: Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba, Suzanne Elbaz. Bélgica / Francia. 110'.

Cines Broadway. Lunes, 27, a las 19.30 h.

La elipsis, nombre en la jerga narratológica de ese salto en el tiempo, necesita de un cálculo ajustado para que no se note el vacío. Y un trabajo dramático de precisión para cargar en una breve escena el eslabón. 'Kika' es una película maestra en el uso de ese artificio. Saltamos y saltamos sobre la vida de la protagonista, observamos muy de cerca su evolución azarosa de la mano de un amor imprevisto, de una muerte, de las deudas que amenazan.

Nada es firme a pesar de matrimonios y rutinas, cada día es nuevo en la secuencia que lo desarrolla. Alexe Poukine ha encontrado para este su primer largo a la actriz perfecta, la joven Manon Clavel, capaz de condensar en las variaciones de su cuerpo un arco que se abre con un matrimonio convencional y se cierra en las puertas del sadomasoquismo. Una obra tierna, risueña a veces, oscura en otras, siempre profundamente humana. Y rápida, certera, envolvente, sin pestañeos ni miradas al reloj. Voilà!

'¿Cara o cruz?' Directores: Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Intérpretes: Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli, Gianni Garko. Italia / Estados Unidos. 116'.

Cines Broadway. artes, 28 a las 21.45 h.

Teatro Cervantes. Sábado, 1 a las 19.15 h.

La visita de Buffalo Bill a Roma con su circo es la excusa argumental de 'Cara y cruz' con la que Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis encadenan miradas y guiños sobre obras o códigos anteriores. «Intentamos romper todas las reglas del género», proclaman, tal vez guiados por el añejo intento de Robert Altman sobre el mismo personaje, interpretado en aquella ocasión por Paul Newman, nada menos. Aquí es John C. Reilly el que se pone la perilla y la chaqueta con flecos, aunque pronto la atención se va con la pareja transgresora a la que persigue el pastiche de Bill Cody. Alusiones a la leyenda por encima de la historia (Liberty Valance), nostalgia del spaguetti western, juegos para una historia atrevida que, ¡lástima!, avanza a tirones y se empantana cada vez que los personajes se empeñan en dialogar entre largos silencios.

'Olivia y el terremoto invisible' Directora: Irene Iborra Rizo.

Voces: Ona Bagué, Biel Pato, Emma Suárez, Sarah Bea, Victoria Peñarroya, David Mateos, Dídac Cano, Jordi Évole. España / Francia / Bélgica / Suiza / Chile. 70'.

Cines Broadway. Lunes, 27 a las 17.00 h.

Teatro Zorrilla. Martes 28, a las 12.00 h.

¿Y qué decir de los aplausos que hasta ahora han cosechado todas la películas de Punto de Encuentro, a pesar de su irregularidad? Pues que solo son fiables del todo los que cerraron la sesión matinal de 'Olivia y el terremoto invisible'. Y es que entre los espectadores abundaban los niños, y a ese público no se la dan con queso. Si no les gusta protestan. Aplausos para una deliciosa animación sobre una historia sensible a las familias que sufren deshaucios, a la solidaridad de los de abajo, a la multiculturalidad que nos abraza y sostiene. Todo bien medido para no caer en sensiblerías y bien orquestado, hasta con algún rap.