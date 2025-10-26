El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

PUNTO DE ENCUENTRO

Trozos de vida

'Kika' desarrolla su amplio argumento en breves fragmentos que conquistan la atención

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:23

No han transcurrido más de quince minutos en 'Kika' y ya sabemos cosas esenciales de la protagonista: que está casada y tiene una niña; que ... trabaja de asistente social con casos bastante fuertes; que le atrae de forma irresistible un mecánico de bicis al que ha conocido por un percance casual; que se ríe mucho, que está desconcertada; que se acuesta con el mecánico, siguiendo los consejos de una compañera; que se separa de su marido... Todavía queda mucho metraje por recibir, pero en ese pequeño trecho la biografía de Kika ha avanzado varios meses sin que nada importante quede fuera y, sobre todo, nos ha agarrado por las solapas y no nos va a soltar hasta que se enciendan las luces.

