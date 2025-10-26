El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La directora Shih-Ching Tsou, habitual colaboradora de Sean Baker, debuta en solitario con 'La chica zurda'. Aida Barrio

Seminci

Tres generaciones de mujeres frente a la tradición, en 'La chica zurda'

Shih-Ching Tsou, colaboradora de Sean Baker, estrena en Seminci su debut tras la cámara en solitario

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Tras 'Take out', la película rodada en 2004 con Sean Baker (reciente ganador del Oscar por 'Anora'), Shih-Ching Tsou se estrena en solitario veinte ... años después con 'La chica zurda', presente en la Sección Oficial de la 70 Seminci. Este largometraje nace de la intimidad de su directora con el detonante de un recuerdo de su infancia, y crece hablando de la realidad colectiva de muchas mujeres que deben salir adelante en la capital taiwanesa de Taipei: «Era un argumento que tenía en mente desde que conocí a Sean Baker, en 1999, cuando tomaba clases de montaje», explica Shih-Ching Tsou.

