Ana Redondo anuncia que la Seminci tendrá una subvención nominativa del Ministerio de Cultura en 2026 El alcalde Carnero afea a la ministra de Igualdad que sea ella quien realice el anuncio en lugar del área dirigida por Urtasun: «Es expresión de lo necesitadita de atención que tiene que estar»

El Norte Valladolid Jueves, 23 de octubre 2025, 16:30

La Semana Internacional de Cine de Valladolid despertó hoy, en vísperas de la inauguración mañana de su 70 edición, con el anuncio por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de que el Ministerio de Cultura incluirá a partir de 2026 al festival dentro de las subvenciones nominativas, que llegan de forma directa y en cuantías más elevadas, y dejará de recibir, como sucedía hasta ahora, por el método de concurrencia competitiva con otros festivales similares, tras justificar sus méritos. El director del certamen, José Luis Cienfuegos, señaló su confianza en que el anuncio «se convierta en realidad», de forma que se pueda «corregir una cierta anomalía existente hasta ahora en cuanto a la cantidad aportada» a la cita por el Ejecutivo central.

En declaraciones recogidas por Ical, explicó que en los últimos tiempos «ha habido siempre muy buena disposición por parte del Ministerio, y más concretamente desde el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), a través de su director, Ignasi Camós». A su juicio, es preciso subsanar la situación actual por cuestiones como «el peso histórico de este festival, su número de espectadores, la cantidad de profesionales acreditados, el tipo de películas que se presentan, el volumen de estrenos», datos objetivos que dejan a las claras, para él, que «al festival de Valladolid le correspondía otro lugar».

Tres millones de presupuesto

«Eso espero que llegue para el año que viene, cuando ya se aprueben los presupuestos, y estamos muy esperanzados de que eso sea así», añadió. Según relató, conseguir que aumente esa aportación permitiría al festival «ampliar otras áreas y actividades» del evento, ya que con «las concurrencias competitivas te limitan al tope de la subvención». Cienfuegos aseguró que la aportación actual del Ministerio (105.000 euros) es «realmente pequeña» para un festival con más de 3 millones de euros de presupuesto.

Al respecto, el alcalde, Jesús Julio Carnero, apuntó que para que la subvención nominativa sea ya una realidad es decisivo «que haya Presupuestos Generales del Estado». Carnero repasó la larga lista de acciones para que ese anhelo pueda llegar a buen fin, con mociones en los plenos o propuestas en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, además de contactos fluidos con el Ministerio de Cultura, para llevar al festival y a la propia Valladolid «al nivel que les correspondía», en un acto que considera «de justicia».

Carnero calificó de «magnífica» la relación que se mantiene desde el Consistorio con el departamento que lidera Urtasun, afirmó en alusión directa a Ana Redondo «que ministras de otro ramo se dediquen a hacer anuncios que corresponden a otros ministerios, es expresión de lo necesitadita que tiene que estar de atención».