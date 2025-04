«Mi nuevo disco me ha servido para reencontrarme»

Zahara es uno de los cinco nombres protagonistas del festival Vibra Mahou que tendrá lugar este sábado 26 en la Feria de Valladolid. La artista ... jienense vuelve a la ciudad, presentando esta vez su último trabajo 'Lento Ternura'. Tras el éxito artístico y también mediático de su anterior disco, 'Puta', Zahara regresa con una propuesta introspectiva repleta de sofisticación. Barry B, Caliza, Siloé y Ani Queen completan un cartel que comenzará a sonar en directo desde las cinco y cuarto de la tarde.

-'Lenta Ternura' es el primer disco en su carrera producido por usted misma.

-Ya había producido canciones para otras personas junto a Martí Perarnau y para nuestro proyecto llamado Juno pero, por un lado, tenía la inquietud de probarme a mí misma si era capaz y, por otro, necesitaba reencontrarme, después de todo lo vivido con 'Puta' y saber cuál era mi voz, no solo en las canciones y en los textos, sino también en el sonido. Quería volver a saber quién era yo, más allá de la narrativa de violencia de ese disco. Y para conseguirlo tenía que volver a encontrarme a todos los niveles, incluido el nivel sónico.

-Destaca el carácter de recitación de algunas letras en sus nuevas canciones ¿Por qué ha incorporado ese recurso más cercano a la oralidad que a la melodía?

-Es algo que ya exploré en 'Puta' y que siento que se ha quedado en mi manera de hacer canciones. También sucede que muchos textos son poemas musicalizados y no quería que perdieran ese caácter confesional.

-¿En qué momento vital y de tipo de expresión llega 'Lento Ternura?

-Empecé a escribirlo en mitad de la gira de 'Zaharave'. Acababa de sacar 'Esto no es una canción política' y sentía que ya estaba preparada para hablar de otras cosas, de observar mi vida más allá de aquello que sufrí, dejar de poner el foco en el pasado y centrarme en el presente. Este disco nace de la búsqueda a la pregunta '¿Qué es la vida?' y darme cuenta de que no tengo respuestas, solo caminos que se bifurcan en otros y estos en otros a su vez.

-¿Por qué decidió abandonar el paisaje urbano de Madrid?

-Por lo arisca que se está volviendo esta ciudad… Por la dificultad para vivir en una gran ciudad como Madrid en sintonía con una misma… Creo que hay mucho de esos contrastes en el disco, que nace con un pulso 'escapista' y acaba aceptando que la tranquilidad también se encuentra en medio del caos. Precisamente ese 'Lento Ternura' que me invento se puede alcanzar en los lugares más inhóspitos. Creo que hay mucho del ruido, la presión e incluso, la contaminación de Madrid en el disco, pero también muchísimo del paisaje, de la naturaleza, de observar con calma los árboles, las grullas viajando a los lagos del norte de Europa o de pararse a contemplar el cambio de estación.

-Viene a Valladolid a un festival. ¿Es usted más de festival o de salas?

-Me gusta tocar en distintos formatos e intento sacarle el máximo partido a cada uno de ellos. Es divertido tocar en festivales, aprovechar su idiosincrasia y trato de crear un show adaptado a las medidas de sus escenarios. Las salas tienen algo único que no puede replicar un festival, pero el contraste es lo que me llama. Estar en un festival, la tensión de tocar menos tiempo, de que hay gente que ni sabe quién eres y otros que han viajado para poder estar en primera fila, o tocar para tantas personas tan diferentes me parece un reto precioso.

-En Valladolid se la ha visto desde el principio en locales como Café Teatro y en pequeñas salas ¿Qué vinculación guarda con nuestra ciudad?

-Esos conciertos me hicieron ser quien soy ahora. No olvidaré nunca uno en el Café teatro con el sudor bajándome por el vestido hasta los zapatos, sintiendo a la gente cerca, riéndonos a la vez... fue una experiencia flipante.

-¿Cómo es su actual directo?

-En esta gira presento las canciones de 'Lento ternura'. Tocamos mucho del disco, pero sabiendo que quizá no han profundizado en él, así que trato de ponerlo fácil. Llevamos un show creo que divertido, que contrasta con la 'rave' anterior, lleno de matices y momentos absurdos hasta otros intensos de baile. Es un concierto en el que se viven muchas emociones.