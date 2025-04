Burning y La Frontera celebran en Valladolid sus cinco décadas de rock

Dos bandas y un destino: Valladolid. La caravana de Burning y La Frontera llega este viernes al Nuevo Espacio Carrión dispuesta a desbocar sus respectivos ... repertorios repletos de canciones que han forjado la historia reciente y aún el presente del rock de nuestro país. '5 décadas de rock' es como ambos grupos nombran esta gira conjunta que servirá para ofrecer un show de larga duración a la vieja escuela vallisoletana.

Al igual que Tequila, Burning fueron responsables de que los años de la Transición tuvieran una banda sonora atrevida. Canciones como 'Mueve tus caderas', 'Qué hace una chica como tú…' o 'Eres especial' sirvieron para desvirgar un panorama musical español que a finales de los 70 necesitaba algo más que solistas románticos, cantautores o iconos de la rumba.

Al interrogante de si en 1977 en España había más libertad que ahora para cantar ciertas letras, Johnny 'Burning' responde: «Nosotros hemos escrito y cantado lo que hemos querido desde el principio». «Es cierto -prosigue- que alguna vez ha habido algún pitido en alguna radio en plan censura, ya que nacimos en la época del plomo. Tal vez en el próximo álbum haya algo que moleste a alguna mente abollada y nos vuelvan a dar otro toque… entonces me partiré la caja».

«No sé cómo se sentirán los cirujanos que salvan vidas o Dios cuando hace milagros… las sensaciones deben ser parecidas a las que siento cada vez en cada concierto»

Tras tantos años de carrera, Johnny confiesa: «No me hace falta ninguna motivación para continuar tocando». La voz de Burning remarca que se dedica a lo que le gusta, «toco, escucho, compongo esta música maravillosa que es el rock and roll, y además viajo con la banda más espectacular que he tenido a lo largo de la historia del grupo». Y, de un modo trascendental, sentencia que «tocar es la gasolina que llena el tanque de nuestras almas. No sé cómo se sentirán los cirujanos que salvan vidas o Dios cuando hace milagros… las sensaciones deben ser parecidas a las que siento cada vez en cada concierto».

Ampliar Javier Andreu, de La Frontera

En el límite

Por su parte, Javier Andréu sigue siendo el artista inquieto y proactivo que ganó al Concurso Villa de Madrid de 1984 al frente de La Frontera. Con un pie en sus conciertos en solitario y con el otro en su gira con La Frontera, Andreu confiesa que le sigue divirtiendo tocar las viejas canciones, como demostraron en el revisionista disco '20 años y un día'. «Siempre me ha gustado recrearme en antiguos temas y rescatar algunas canciones que incluso pasaron desapercibidas», cuenta la voz de La Frontera. «Aquel disco fue una catapulta para seguir componiendo y seguir reencontrándonos… de hecho tiene canciones que no existen en discos anteriores ni posteriores como 'Herido por el rock and roll', en la que precisamente canta Johnny Burning».

Sin duda, una de las canciones más emblemáticas del rock de las últimas décadas es 'El límite', tema que aún se corea en bares de copas y que todo grupo tributo de los 80 tiene en su repertorio. «Aquella canción fue nuestro himno y quizás por ella esté ahora mismo haciendo esta entrevista», admite Javier. Está dedicada a mi mejor amigo, que murió. Me emociono siempre que la interpreto, ya que es un canto a la amistad y la gente de identifica con ella».

Para Javier Andreu volver a Valladolid y hacerlo además con Burning es símbolo de fiesta y de alegría. «Burning es una de nuestras bandas referentes -admite Javier-. Somos muy buenos amigos y lo pasamos muy bien siempre que nos encontramos porque además son muy buena gente. Lo daremos todo en el escenario».