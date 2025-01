Muere Marianne Faithfull, icono rebelde de los 60

Miguel Aizpuru Bilbao Jueves, 30 de enero 2025, 19:38 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

La carismática cantante y actriz Marianne Faithfull falleció este jueves a los 78 años después de una intensa vida a nivel artístico y personal y una carrera de más de medio siglo. Saltó a la fama a mediados de los 60 como una de las principales representantes femeninas de lo que se llamó la 'invasión británica' en Estados Unidos, y se convirtió en un auténtico icono pop de la década con sus éxitos discográficos y sus apariciones en diversas películas inglesas.

Según reveló un portavoz de la familia a la BBC, la artista dijo adiós en su domicilio londinense rodeada de sus seres queridos. «Marianne falleció pacíficamente en Londres, en compañía de su querida familia. La extrañaremos profundamente», expresaron sus allegados. Se despide así una de las artistas clave de la década de los 60, que saltó a la fama con el sencillo 'As tears go by', compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, y que fue todo un éxito en las listas británicas.

Pareja de Mick Jagger por aquel entonces, la carrera de Faithfull quedó profundamente ligada a la de los Rolling Stones, siendo una figura relevante en los años dorados de la banda, a finales de los 60 y principios de los 70, la etapa musical más prolífica de Sus Satánicas Majestades. De carácter rebelde y personalidad indomable, basta decir que fue la primera persona en utilizar la palabra 'fuck' (joder) en una película comercial: 'I'll Never Forget What's'isname' (1967).

De orígenes aristocráticos (ostentó el título de baronesa Sacher-Masoch), su vida no estuvo exenta de intensas turbulencias y vaivenes. Y es que con el cambio de década, Faithfull cayó en la adicción a las drogas y, ya entrados los 70 y habiendo roto su relación con Jagger, se sumió en una espiral autodestructiva que la llevó a la completa ruina y a tener que dormir en la calle durante una temporada.

Afortunadamente, la cantante se repuso de sus adicciones y protagonizó un exitoso regreso a los escenarios con su álbum de 1979, 'Broken english', probablemente la obra cumbre de su carrera, que le mereció el aplauso de la crítica y la vuelta a una carrera musical que se dilató por décadas y estiró casi hasta su muerte.

Una veintena de discos

Su voz grave y carismática quedó plasmada así en una carrera musical con más de una veintena de discos y la friolera de medio centenar de películas. A partir de los 80, colaboró con grandes nombres del rock y del pop como Tom Waits, Metallica, PJ Harvey, Blur, Morrissey o su gran amigo Nick Cave.

En los últimos años arrastraba ciertos problemas de salud y en 2020 tuvo que ser hospitalizada al contagiarse de coronavirus. Sin embargo, Faithfull siguió al pie del cañón publicando al año siguiente un nuevo trabajo musical, 'She walks in beauty', aunque no volvió a pisar los escenarios desde 2016.

Unos años antes, en 2011, hizo parada en Bilbao para actuar en la Sala BBK dentro del ciclo Music Legends, una actuación para la que agotó entradas y en la que dio un repaso de cómo envejecer con dignidad y calidad sobre un escenario en el que versionó a selectos contemporáneos suyos como John Lennon, Leonard Cohen oy Bob Dylan, con los que compartió mucha música, tragos y amistad.

