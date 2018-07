Michael Nyman actuará en Valladolid por aclamación popular Michael Nyman, en el concierto que ofreció en el Delibes en 2013. / Villamil El compositor británico actuará en septiembre en el Centro Miguel Delibes tras las múltiples peticiones recibidas en una plataforma digital LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 1 julio 2018, 19:01

Conciertos a la carta y según la demanda. El movimiento generado por la legión de fans y seguidores de la música de Michael Nyman en Valladolid y alrededores ha provocado que el genio británico vaya a actuar el próximo mes de septiembre en el Centro Cultural Miguel Delibes. La culpa la tienen las múltiples peticiones recibidas a través de una plataforma digital, que prácticamente ha diseñado la agenda de The Michael Nyman Band para el próximo curso.

El gran éxito obtenido durante el último año en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga o Barcelona ha provocado un fenómeno que no ha pasado inadvertido para los organizadores de sus giras, que han decidido incluir a Valladolid para que los amantes de este género musical puedan disfrutar de la actuación. Ya lo hicieron en 2013, en una velada en la que la OSCyL estrenó tres obras del compositor británico a las órdenes de Jaime Martín, y volverá a hacerlo el próximo 29 de septiembre gracias a la insistencia de sus fans.

Sus peticiones se han canalizado a través de Shows On Demand, una plataforma digital donde cualquier usuario puede promover la realización de un concierto de su artista favorito en su ciudad. Si dicha propuesta logra el apoyo suficiente por una cantidad numerosa de público, dicha plataforma contacta con el artista para fijar una fecha y programar el concierto. Es lo que ha sucedido con The Michael Nyman Band, que no tenía previsión de actuar en Valladolid y sin embargo lo hará por el interés suscitado. Las entradas, de hecho, ya se pueden adquirir en la web de la plataforma digital.

El reclamo Nyman, uno de los compositores más reconocidos y reputados del Reino Unido, está indisolublemente unido al cine, a las bandas sonoras. Un perfil que llegó a su punto más alto en 1993 con la realización de la música de la película 'El Piano', de Jane Campion. El álbum de la banda sonora ha vendido más de tres millones de copias en todo el mundo y sigue siendo referente 25 años después. Su reputación se estableció también a través de una serie de partituras de gran éxito para películas dirigidas por Peter Greenaway, incluido 'El Contrato del Dibujante', 'Prospero's Books', 'A Zed & Two Naughts' y 'The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover'. También compuso la música de la exitosa película de ciencia ficción de Hollywood 'Gatacca' (1997), o de filmes documentales como 'Man on Wire' (2008, película ganadora del Óscar a Mejor Documental) o 'Erasing David' (2009).

Además de su prolífico trabajo como compositor, Nyman también es director de orquesta, pianista, escritor, crítico musical, musicólogo, fotógrafo y cineasta. Su creatividad inquieta y su carrera multifacética lo convierten en una de las figuras más dinámicas e influyentes de la cultura contemporánea.

Fundada en 1976, The Michael Nymand Band ha desarrollado una prolífica carrera con una gran cantidad de álbumes.