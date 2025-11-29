El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento del concierto de Carlos Ares en el Intro Music.

Ver 39 fotos
Un momento del concierto de Carlos Ares en el Intro Music. Ricardo Otazo

Ímpetu coruñés y local para el arranque del Intro Music

El músico Carlos Ares y la pucelana Maref dan el pistoletazo de salida al festival de música indie en la Feria de Valladolid

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:38

Comenta

El Intro Music venció al Black Friday. Si en la concurrida audiencia de la Feria de Valladolid había algunos rezagados, bien por la resaca o ... bien por los estragos de la noche del viernes anterior, apenas se podían adivinar salvo por los comentarios aislados de las pandillas huérfanas de algunos de sus miembros o las miradas de disgusto a los chats grupales de WhatsApp. Sea como fuere, la edición de 2025 del Intro Music arrancó con un volumen de personas notablemente mayor que el de certámenes pasados, a la desafiante hora del mediodía, en un alarde de fervor indie en el que, a buen seguro, el poder de convocatoria de figuras como el coruñés Carlos Ares o la vallisoletana Maref tuvieron lo suyo que ver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  4. 4 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  6. 6

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  7. 7

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  8. 8

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  9. 9 El Colegio de Abogados entrega sus insignias y reconoce a Jesús Lago por sus 60 años de dedicación
  10. 10 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ímpetu coruñés y local para el arranque del Intro Music