Ímpetu coruñés y local para el arranque del Intro Music

El Intro Music venció al Black Friday. Si en la concurrida audiencia de la Feria de Valladolid había algunos rezagados, bien por la resaca o ... bien por los estragos de la noche del viernes anterior, apenas se podían adivinar salvo por los comentarios aislados de las pandillas huérfanas de algunos de sus miembros o las miradas de disgusto a los chats grupales de WhatsApp. Sea como fuere, la edición de 2025 del Intro Music arrancó con un volumen de personas notablemente mayor que el de certámenes pasados, a la desafiante hora del mediodía, en un alarde de fervor indie en el que, a buen seguro, el poder de convocatoria de figuras como el coruñés Carlos Ares o la vallisoletana Maref tuvieron lo suyo que ver.

Ares, primero de los artistas en el codiciado escenario Vibra Mahou, arrancó su concierto con la equívoca 'Días de perros' para un sábado que se prometía ser fenomenal. Y aunque en los primeros temas bailaban mucho más los integrantes de la banda que el público de Valladolid (más pendiente de que el «reel» de Instagram no les saliera movido), pronto el artista de 'Aquí todavía' supo meterse a sus ya convencidos incondicionales en el bolsillo, como refrendó el bis al estribillo de 'La boca del lobo', uno de los momentos más álgidos del espectáculo.

Temas propios como 'Con un solo dedo', 'Importante' o 'Velocidad' se entremezclaron con versiones como el 'Pájaros de barro' de Manolo García. Una de las anécdotas que dejó el músico fue un lapsus en el que olvidó su propia letra, en 'Collar', disculpado con benevolencia entre las risas de sus fans.

'Rocíos' y 'Peregrino' marcaron un final de altura, en el que la banda se inclinó a rendir pleitesía al enérgico batería, un Christian Delgado en estado de gracia, aunque el gato al agua se lo habían llevado los rítmicos danzares de Begut y Marcos Cao, estupendos conductores del brío al directo que demandan las letras suaves e intensas de Ares. Previo al concierto de Iván Ferreiro, el coruñés se despidió de su público con 'Páramo'.

Crecimiento paulatino

Pero si alguien lo tuvo más difícil que Carlos Ares, esa fue Maref. La vallisoletana debutó en el Intro Music en su franja más complicada desde el Espacio Cigales, en un concierto donde, pese al viento en contra, reunió a cerca de un centenar de incondicionales: «Teníamos ganas de tocar en casa y en un festival como este, que otros años hemos disfrutado de otras formas y al que tenemos un gran cariño y respeto», valora Raquel Martínez, alter ego de Maref.

Con su estrella emergente cada vez más consolidada en la escena local, Maref acredita «un crecimiento paulatino día a día» y refrenda así la confianza de su público, y de ella misma, en su propio proyecto, que espera se mantenga «por muchos años». Un cover del 'Eleanor Rigby' de los Beatles y temas propios como 'Salir' o 'Animal raro' demostraron que el directo sienta estupendo a una iniciativa que, poco a poco, demanda cada vez más tiempo sobre la escena.