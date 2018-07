Coque Malla: «Pienso seguir con la racha» Coque Malla. / F. Villar-EFE El rockero madrileño, excantante de Los Ronaldos, actúa el sábado 21 de julio en el programa Músicos en la naturaleza ROBERTO TERNE Jueves, 19 julio 2018, 08:12

Tras actuar con Los Ronaldos en la edición de 2007, Coque Malla vuelve este sábado 21 de julio a Gredos. Y lo hace en un momento de su carrera realmente inspirado y creativo. Tras su celebrado 'Último hombre en la tierra', el rockero madrileño ha lanzado un directo bajo el título de 'Irrepetible' rodeándose de compañeros y amigos como Santi Balmes y Dani Martín entre otros. En su retorno a los pinos de la sierra abulense, Coque Malla repasará su trayectoria haciendo más concesiones a un presente efervescente que a su celebrado pasado en Los Ronaldos.

–¿Le estimula especialmente volver a Gredos después de once años?

–Recuerdo bien haber actuado allí ya que lo hice con Ronaldos en nuestra gira de regreso. Después nos separamos otra vez… Allí actuamos con Pet Shop Boys y con Nacha Pop. Fue una pasada… Yo, la verdad es que soy urbanita, poco campestre y toco donde me llamen… pero no cabe duda de que hay sitios maravillosos como este que generan buena energía.

–Con su último disco en directo ('Irrepetible') parece que ha coronado una reciente etapa de inspiración. ¿Siente que ha culminado un ciclo?

–Espero que no… y espero que esa coronación no llegue nunca porque sería algo así como hablar de un final ¿no? Estoy siguiendo un proceso muy bonito que comenzó con 'La Hora de los gigantes' y con 'Un hombre en la tierra'. Siento que musicalmente estoy en buen momento y que el público lo está valorando. Si alguien quiere coronar algo que lo corone, pero yo pienso seguir con la racha…

–En el directo de 'Irrepetible' hay una producción ambiciosa con sección de vientos, invitados… ¿Le llevó mucho trabajo llegar a estos resultados?

–Pues sí, la verdad. Ha sido un año y pico de producción… lo que pasa es que el trabajo ya lo teníamos muy adelantado… así como los arreglos del disco. Queríamos tener un disco muy orquestado y que no pareciera el disco de un grupo más unos invitados… queríamos que hubiera un sonido muy conjunto. Este concepto surgió cuando Neil Hannon y yo colaboramos en la banda sonora de 'My beautiful monster'.

–Hannon colabora en este disco al igual que Iván Ferreiro, Balmes y Dani Martín. ¿Buscó estas colaboraciones por talento además de por amistad?

–Con todos ellos hay una conexión espiritual muy fuerte. Con todos tengo una gran afinidad aunque confieso que con Neil Hannon no tenía esa relación de amistad. Sí había una química muy fuerte ya que yo estaba muy enamorado de su música.

–¿Qué le parece compartir en Gredos cartel con Tequila?

–Hombre… Tequila es lo más cercano a los Stones que yo he tenido cerca. De pequeño yo era un fan total de su música. Probablemente sean los culpables de que yo y muchos nos dediquemos a este tipo de música. Ariel Rot y Alejo Stivel se han hecho muy amigos míos por diversas razones a lo largo de mi vida. Será una gozada estar con ellos.

–Ronaldos llegaron en un momento en el que el rock clásico y las guitarras volvían después de la New Wave de los primeros 80. ¿Se siente orgulloso de irrumpir en aquel contexto?

–No sé si orgulloso, pero sí me siento afortunado de habernos atrevido a hacer rock and roll en una época en la que no lo hacía casi nadie. Yo en aquella época era muy pequeño y hacía lo que me salía de dentro… y eso eran los Stones… De hecho, nunca había escuchado a bandas como The Smiths y cosas así.

–¿En el futuro hay espacio para una reunión de Los Ronaldos aunque sea casual?

–No. Estoy en un momento en el que me siento como en una banda aunque camine bajo mi nombre y mi apellido. Formo parte de una banda… y volver con Ronaldos es como si volviera con la ex. Yo ahora mismo estoy enamoradísimo de mi nueva chica y tengo grandes planes de futuro con ella (risas)