El Conexión Valladolid le echa un pulso al fútbol Bunbury, en un concierto reciente en Ciudad de México. / Mario Guzmán-Efe Inmaculate Fools y Enrique Bunbury inauguran un festival que se reparte entre los escenarios de la Antigua Hípica (viernes y sábado) y la Plaza Fuente Dorada (sábado), y que le hará competencia al debut de España en el Mundial y a la pelea por el ascenso del Real Valladolid ROBERTO TERNE Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 08:16

A las cuatro y media de la tarde de este viernes 15 de junio se abren las puertas de la Antigua Hípica de Valladolid para arrancar la primera jornada del Conexión Valladolid. Veinte grupos y dj's actuarán hoy y mañana en los dos escenarios en los que se vertebrará la actividad del festival vallisoletano. Bunbury, LA M.O.D.A e Immaculate Fools son los artistas destacados de un programa que se desarrollará únicamente en el escenario principal situado en Antigua Hípica. Mañana, sábado, se espera una jornada intensiva dividida en sesiones de vermouth y de tarde-noche. Desde el escenario Pasión situado en la Plaza de Fuente Dorada actuarán a partir del mediodía artistas locales y emergentes como José Carreño, Bambikina y Delaporte. Por su parte, el escenario principal recibirá mañana los directos destacados de los británicos Libertines, Corizonas y Carlos Sadness entre otros.

A diferencia del pasado fin de semana con el concierto de OT en el mismo recinto, el pronóstico del tiempo se presenta favorable y afín a un festival de verano. En cambio, la competencia deportiva se expone con rivalidad. Este viernes, España debuta en el Mundial contra Portugal, y mañana el Real Valladolid lucha por su ascenso en el José Zorrilla.

El cantante Kevin Weatherill, superviviente de los británicos Inmaculate Fools.

El vallisoletano Siloé será hoy el encargado de inaugurar el Conexión Valladolid con salida al escenario a las 17:20 horas. Fito Robles acaba de lanzar su segundo disco 'La Luz' desde la escudería de Mushroom Pillow. Sin duda alguna, será una manera de arrancar con energía el festival gracias a la máquina escénica que siempre es Fito. Pero sin duda alguna, el peso pesado de la jornada de hoy es Bunbury. Tras finalizar su gira norteamericana el pasado 9 de mayo en Dallas, la voz de Héroes del Silencio abre hoy en Valladolid una gira española que volverá a tenerle en nuestra comunidad el próximo cuatro de agosto en el festival Sonorama. Y es que, su actual gira nacional es la más extensa de las que ha realizado en los últimos años con 17 actuaciones cerradas en el país. 'Expectativas' es su último trabajo en el que Bunbury expone diversas críticas a la sociedad desde su siempre magnética fórmula de rock incisivo y deudor del rock glam y fronterizo.

La otra formación destacada del estreno del cartel es Inmaculate Fools con el cantante Kevin Weatherill como único miembro original del grupo. 'Keep the blade sharp' es la última referencia discográfica del grupo que en los años 80 registrara trabajos tan sólidos como 'Hearts of fortune' o 'Dumb poet'. Creadores del himno generacional que da nombre al propio grupo, Inmaculate Fools sobreviven a su leyenda con regularidad desde su retorno hace un lustro, cuando Weatherill aparcó su proyecto en solitario Dirty Ray. Otros artistas programados para hoy son Jimmy Barnatán & The Cocooners, Vinila Von Bismark, LA M.O.D.A, Kitay y Sergei Rez.

El sábado, la música de Conexión Valladolid llegará también al centro de la ciudad con un escenario situado en la Plaza de Fuente Dorada. Desde las doce menos cuarto actuarán artistas como José Carreño, Bambikina, Edu Soto, Bombai y Delaporte. Y prácticamente del tirón comenzarán los conciertos en el escenario principal de la Antigua Hípica ya que la vallisoletana Marta Andrés abrirá este espacio a las 17:30 horas.

Pop británico

La banda británica The Libertines es la protagonista de la jornada del sábado. Con el mediático Pete Doherty al frente, el grupo viene con un próximo disco a punto de caramelo. 'Anthems for doomed youth' es su última referencia lanzada en 2015 tras su retorno a los escenarios.

El otro grupo destacado de la jornada será Corizonas, banda de arraigo local al contar en sus filas con los componentes de Arizona Baby Javier Vielba y Rubén Marrón. Sin duda alguna, un grupo siempre recomendable para levantar a las masas. El cierre al Conexión Valladolid lo pondrán los dj's locales Intronauta y Oscar Mina Dj. son los otros artistas que actuarán mañana en el escenario principal.