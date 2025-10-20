Quién es El Chava Jiménez y por qué La MODA y Leiva le han hecho una canción El grupo burgalés ha lanzado su sexto álbum de estudio con dos colaboraciones; una de ellas, dedicada al ciclista abulense

Ignacio Repilado Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

El pasado viernes, 17 de octubre, se estrenó el sexto álbum de estudio del grupo burgalés La MODA (también conocido como 'La Maravillosa Orquesta del Alcohol').

San Felices, último disco de La M.O.D.A.

Bautizado 'San Felices', el disco supone un homenaje al barrio burgalés de San Pedro y San Felices. Consta de un total de 13 canciones; y uno de los temas (precisamente, en colaboración con Leiva) conmemora, bajo el título de 'Subiendo como El Chava Jiménez', a un ciclista español que logró varios títulos entre los años 1992 y 2002. Pero, ¿quién fue realmente 'El Chava'?

¿Quién fue El Chava Jiménez?

José María 'El Chava' Jiménez Sastre, también apodado 'El Chava Jiménez' nació el 6 de febrero de 1971 en el pueblo de El Barraco, Ávila. Fue un ciclista español que destacó por su habilidad en la montaña y su estilo agresivo en las carreras.

Coetáneo de Miguel Induráin y Perico Delgado

Corrió durante toda su carrera profesional con el equipo Banesto, donde compartió generación con corredores como Miguel Induráin y Abraham Olano. A los 23 años comenzó a destacar, sumando numerosos triunfos e incluso terminando la temporada con un triunfo en el XXII Memorial Galera por delante de Perico Delgado en el año de su despedida. Apodado como 'el ciclista del pueblo', fue un deportista muy querido por los aficionados, especialmente por su carácter espontáneo y su forma valiente de competir.

'El Chava Jiménez' ganó nueve etapas en la Vuelta a España, cuatro veces el maillot de la montaña; además de participar en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, donde mostró su talento como escalador. Tras su retirada, sufrió diversos problemas personales y de salud mental. Murió el 6 de diciembre de 2003 en Madrid, a causa de un infarto a sus 32 años; y su figura sigue siendo recordada como la de un gran ciclista con un estilo único.

El homenaje musical de La MODA y Leiva

La MODA es un septeto procedente de Burgos que cuenta con influencias de varios géneros, como el folk, blues, rock and roll y punk. En el disco 'San Felices' se incluyen dos colaboraciones: 'No te necesito para ser feliz', junto a Repion; y la mencionada 'Subiendo como el Chava Jiménez', de la mano de Leiva.

Un emotivo videoclip grabado en la localidad natal del ciclista

La colaboración de La M.O.D.A. y el cantante madrileño cuenta con un emotivo videoclip grabado en el municipio natal del ciclista que ha contado con la participación de Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia de 2008 y cuñado del fallecido ciclista, también natural de El Barraco.