Molotov, Kate Ryan y La M.O.D.A., en el próximo Conexión Valladolid El festival se celebrará del 26 al 28 de junio de 2026

El Norte Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:16

Ya tiene fecha y buena parte del cartel. El Conexión Valladolid de 2026 se celebrará entre el 26 y el 28 de junio y será el debut en España de la banda mexicana Molotov y la cantante belga Kate Ryan.

En esta edición del Conexión concluyen la 'Gira 30 aniversario' de los aztecas y 'Todo lo alto que quiera tour', de Paula Mattheus. Tras un año de descanso, los burgaleses La M.O.D.A. vuelven a la carretera con su disco 'Samurai' y su 'Gira del ruido al silencio'. Todos ellos saldrán l escenario el viernes 26. El día 27 será el momento de Kate Ryan, que está celebrando 25 años de carrera, Ultraligera, Lía Kali y Sanguijuelas del Guadiana, con su álbum 'Revolá'. El domingo se celebrará Super Cristongo XXL, una sesión de djs.

Tanto los abonos como la entradas están ya disopnibles en la web del festival www.conexionvalladolid.es

