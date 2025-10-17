El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amaia Montero, durante el concierto que la Oreja de Van Gogh dio en la Feria de Muestras de Valladolid en 2001. G. Villamil

La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero

Las entradas para la nueva gira podrán adquirirse desde el próximo lunes en la web del grupo

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:15

Valladolid será testigo directo del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo ha anunciado este viernes su nueva gira, 'Tantas cosas que contar', de reencuentro con la que fuera su vocalista entre 1995 y 2007. La banda hará parada el próximo año en quince ciudades de todo el país en un tour musical que comenzará el 9 de mayo en Bilbao y terminará el 20 de noviembre en Pamplona previa parada, por ejemplo, por dos Movistar Arena de Madrid.

En ese periplo, el esperado regreso de la Oreja de Van Gogh también hará parada en Valladolid capital. El grupo actuará el 27 de agosto, jueves, en el recinto de Pingüinos Arena, y será la única ciudad castellana y leonesa donde se les podrá escuchar en directo en 2026.

Las entradas aún no han salido a la venta y podrán adquirirse a partir de las 12:00 horas del próximo lunes día 20 en la página web del grupo. «Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, es aquí y es ahora», reza la publicación de la banda que acompaña en anuncio de los conciertos.

