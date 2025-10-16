El día en el que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh (con Leire) cantaron la misma canción en Valladolid El grupo donostiarra y la cantante original que ahora ha vuelto a sus filas compartieron cartel en el Valladolid Latino de 2009

Amaia Montero y Leire Martínez, durante su actuación en el Valladolid Latino, celebrado el 30 de mayo de 2009 en Valladolid.

Víctor Vela Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 19:37

«Será un poco extraño compartir cartel con nuestra ex compañera, a la que deseamos lo mejor», decía Pablo Benegas, guitarrista de La Oreja de Van Gogh, cuando el 29 de enero de 2009 se presentó el concierto Valladolid Latino que el 30 de mayo se celebraría en el estadio José Zorrilla. El listado de artistas era tremendo para las radiofórmulas de la época: El Canto del Loco, Hombres G, Laura Pausini, Luis Fonsi y David Bisbal. También La Oreja de Van Gogh, que llegaba a Valladolid tan solo meses después de que Leire Martínez se estrenara con el grupo, tras la salida (a finales de 2007) de Amaia Montero, que ahora regresa al grupo.

Ese día, en Valladolid, Leire y Amaia estaban en el mismo cartel. La misma noche. En el mismo escenario. No se cruzaron. Tampoco compartieron micrófono. Pero hubo canción ('Muñeca de trapo') que sonó dos veces en ese festival. La primera, en la voz de Leire y con La Oreja de Van Gogh (que también cantó 'París', 'Inmortal' o 'El último vals'.). La segunda, con Amaia Montero, que ya lanzada con su carrera en solitario, en su parte del concierto interpretó varias canciones de su etapa con La Oreja.

Es una de las curiosidades que el paso de La Oreja de Van Gogh ha dejado en Valladolid. Y no son pocas. Suyo es, por ejemplo, uno de los conciertos más multitudinarios de la historia de las fiestas de Valladolid. Ocurrió el martes de 5 de septiembre de 2006, durante las ferias de la Virgen de San Lorenzo. Ese día, había personas encaramadas a las ventanas de la Casa Consistorial, subidas a los soportes de las farolas, con los balcones abarrotados y los adoquines sin un centímetro libre en una Plaza Mayor donde, todavía, no se cortaban los accesos cuando se superaba el aforo de seguridad.

Ampliar Un momento del concierto de La Oreja de Van Gogh, en la Plaza Mayor de Valladolid, en las fiestas de 2006. Gabriel Villamil

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero como vocalista, congregó a cerca de 40.000 personas, una cifra ligeramente superior a la que un año antes (en 2005) alcanzó El Canto del Loco (38.000) y que compite con la de otros conciertos históricos, como el de Miguel Ríos en 1982. Hoy es imposible alcanzar esa afluencia, ya que las calles aledañas a la Plaza Mayor se cortan cuando se supera un aforo que ronda las 27.000 personas. En aquel concierto de La Oreja, hubo espectadores detrás del escenario, en la calle Santiago, hasta el fondo de Ferrari y Pasión. Puede que no vieran nada, pero disfrutaron del fiestón. «Hubo cerca de 15.000 personas de las calles aledañas», explicó la Policía Municipal en el balance de fin de fiestas.

«La vista desde aquí es increíble. Ya estuvimos en Valladolid hace tres años y jamás nos decepcionáis. Pero hoy es realmente increíble. Estamos abrumados de tanto cariño», aseguró Amaia, con un recuerdo al concierto que ofrecieron el 7 de junio de 2003 en el polideportivo Pisuerga. En 2006, se estrenaban en las fiestas pucelanas y lo hacían con un nuevo disco en el mercado, 'Guapa', que incluía canciones como 'Muñeca de trapo' o 'Dulce locura' (la décima canción interpretada en la velada). Una foto de Amaia, durante el concierto, fue al día siguiente la foto de portada en El Norte de Castilla. En los primeros compases del concierto sonaron 'Soledad', 'A diez centímetros de ti', 'Vuelve' y 'Cuéntame al oído'. El cartel de las fiestas ese año se completó con Ana Torroja, Chenoa, Pereza (25.000 espectadores), Los Secretos y Cómplices, Rosana, Alejandro Fernández (36.000), Paloma San Basilio, además de Candeal y la Partydance.

Ampliar Público asistente al concierto de La Oreja de Van Gogh en las fiestas de 2006. Gabriel Villamil

La Oreja de Van Gogh volvería en fiestas el sábado 2 de septiembre de 2017. Ya con Leire y con un escenario lleno de lámparas. Sonaron canciones como 'El último vals', 'Estoy contigo', 'París', 'La playa' o 'Inmortal', un pelotazo de la era Leire que habrá que ver si suena ahora en el regreso de Amaia.

Pero la relación de LOVG con Valladolid va más allá de fiestas. La primera vez que su nombre apareció en las páginas del periódico fue el 13 de junio de 1998. El crítico musical de El Norte, Roberto Terne, publicaba una pequeña reseña de su primer single, 'El 28'. «Muestra una línea de pop-rock con chica al frente digna de ser tomada en serio», decía la crítica de aquella época. Y años después, no pudo ser más premonitoria. Apenas unas semanas después, el 25 de julio, ya le hincaba el oído al disco completo, 'Dile al sol'. Costaba 2.995 pesetas (al cambio actual, 18 euros). «La voz de Amaia Montero se destaca sobre melodías frescas, pero teñidas por una comercialidad convencional».

Terne acudió también al primer concierto que el grupo ofrecía en Valladolid. Fue el 19 de noviembre de 1998, en el Polideportivo Huerta del Rey y La Oreja de Van Gogh compartía escenario (y cerraba velada) con La Rabia del Milenio y Palabra Maldita. «La banda necesita pulir los recursos lógicos para arropar el derroche de vitalidad y voz de su chica cantante. Aún así, las canciones parecen tener la baza ganada por el momento».

Ampliar Amaia Montero, durante el concierto de 2001 en la Feria de Muestras. Gabriel Villamil

El domingo 13 de mayo de 2001, para celebrar San Pedro Regalado, La Oreja ofreció un concierto multitudinario en la Feria de Muestras. Diez mil personas. Amaia llegó con cazadora vaquera y un repertorio armado (más de hora y media) con los éxitos de sus dos primeros trabajos, como 'Soñaré', 'Cuéntame al oído', 'Dile al sol', 'Cuídate', 'Soledad' o 'La playa'. La entrada costaba 2.000 pesetas (doce euros). Quienes acudieron criticaban que en las filas de atrás no se escuchaba muy bien.

El sábado 7 de junio de 2003 actuaron en el polideportivo Pisuerga. Bajón de público. Cuatro mil espectadores dispuestos a escuchar unas canciones «donde no caben las sorpresas estilísticas bruscas, pero donde permanece la obsesión por seguir creando tres minutos y medio de pop clásico atemporal». La banda grabó el concierto para incluirlo en un DVD de la gira de ese año.

La era Leire se estrenó en Pucela con ese Valladolid Latino que compartieron con Amaia Montero en 2009. Los dos años siguientes (en 2010 y 2011) ofrecieron sendos recitales en el Teatro Calderón. Previo a esta segunda actuación, el 31 de octubre, los integrantes del grupo mantuvieron un encuentro con jóvenes músicos de Valladolid.

Ampliar Leire Martínez, con la obra con la que participó en la muestra benéfica del Patio Herreriano, en 2012. Antonio Quintero

Un año después, el 13 de junio de 2012, Leire Martínez visitaba el Patio Herreriano para inaugurar una curiosa exposición, en la que diversos artistas (Alejandro Sanz, Jesús Cifuentes, Miguel Bosé o Paloma San Basilio) donaban una obra pictórica (pintada por ellos mismos) para una posterior venta solidaria. El dinero recaudado por el proyecto Voces para la Conciencia y el Desarrollo serviría para llevar luz e Internet a 60.000 escuelas de Iberoamérica. La última vez que (de momento) La Oreja de Van Gogh ha actuado por estas tierras fue el 27 de junio del año pasado, dentro del Conexión Valladolid.

Habrá que ver ahora si la ciudad se incluye en la próxima gira (habrá seguro) de La Oreja con el retorno a Amaia Montero.

